Des Moines, Iowa- Un frío intenso afectaba el lunes diversas partes de Estados Unidos, rompió marca de temperatura mínima en una zona, impidió algunas celebraciones de Año Nuevo y causó al menos dos muertes por hipotermia.El Servicio Nacional de Meteorología emitió avisos de sensación térmica para una vasta zona desde el sur de Texas hasta Canadá y desde Montana y Wyoming, en el centro-noroeste del país, hasta Nueva Inglaterra, en el extremo norte de Maine, en el noreste de la nación.Temperaturas peligrosamente bajas asolaban ocho estados del centro-norte: partes de Kansas, Missouri, Illinois y Nebraska, y casi la totalidad de Iowa, Minnesota, las dos Dakotas.El servicio meteorológico informó que la temperatura de -26 grados centígrados (15 F) registrada en Omaha antes de la medianoche del domingo superó una marca helada que se remontaba a 1884, y continuaba descendiendo a primeras horas del Año Nuevo. La lectura no incluyó la sensación térmica, que podría alcanzar -40 grados centígrados (-40 F).Las autoridades de Omaha dijeron que debido a los pronósticos del tiempo de la semana pasada debieron aplazar el 18vo espectáculo de fuegos artificiales previsto para la víspera del Año Nuevo, el cual atrae a unas 30.000 personas.Des Moines amaneció el lunes más frío _-29 grados centígrados (-20 F) con sensación térmica de -35 grados centígrados (-31 F). Las autoridades en la ciudad de Des Moines cerraron una plaza de patinaje sobre hielo al aire libre en el centro y dijeron que no abrirán el lugar al público mientras la temperatura continúe bajo cero.La sensación térmica descendió a -38 grados centígrados (-36 F) en Duluth, Minnesota, una ciudad a la que caracterizan los inviernos muy helados. En el lago Superior se avistaba vapor al paso de un barco por el muelle en el que se había formado hielo debido a las bajas temperaturas.El frío intenso también se propagó por el sur de Estados Unidos, una región más acostumbrada a breves ráfagas de aire ártico que a temperaturas continuas bajo cero. Las tuberías congeladas y las baterías de los vehículos totalmente inservibles eran la preocupación desde Luisiana hasta Georgia, y según los pronósticos, el frío que hubo de la noche a la mañana se acentuaría en la región para el lunes en la noche.Una mujer de Indianápolis se encontraba en condición crítica después de que se perdiera en la nieve y hielo, viró con su vehículo en la dirección equivocada, avanzó unos 45 metros (150 pies) hasta un estanque de retención y después su vehículo cayó entre el hielo, según WISH TV. La mujer logró hacer una llamada de emergencia pero el teléfono dejó de funcionar al romperse el hielo.La oficina del Forense del condado de Milwaukee dijo que dos cadáveres fueron encontrados el domingo con señales de hipotermia. Correspondían a un hombre de cincuenta y tantos años encontrado en el suelo en un callejón y a otro hombre de 34 años. Ambos serán sometidos a autopsias.

