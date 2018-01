Con dinero, partidistas tratan de explotar denuncias de acoso

Conforme el movimiento #YoTambién que expone el acoso sexual irrita a la capital de Estados Unidos, los partidistas políticos están explotando el momento, recaudando cientos de miles de dólares a efecto de apoyar a las mujeres que acusan al presidente Trump y a congresistas, a pesar de las dudas sobre su motivación, reporta The New York Times.Al tomar matiz partidista las acusaciones, activistas y abogados temen que una evolución así llegue a perjudicar al movimiento que ha cimbrado a Hollywood, el Valle de los Silicones, suites neoyorquinas de los medios y los pasillos del Congreso y ha derrumbado tanto a un recaudador demócrata de fondos, Harvey Weinstein, como a un conservador leal, Bill O’Reilly.“En este entorno de personas sencillas que han sido hostigadas por gente poderosa existe el peligro de que las exploten grupos en busca de ventajas partidistas, o abogados en busca de un momento de fama”, dijo Debra Katz, una abogada de Washington.Los abogados y empleados operativos de los casos de mayor contenido político restan importancia a dichas inquietudes.Gloria Allred, abogada defensora de los derechos de las mujeres y donante demócrata, está recaudando fondos con el propósito de financiar la demanda de una mujer que sostiene Trump la atacó sexualmente. Y un grupo sin fines de lucro fundado por el activista demócrata David Brock, que personas familiarizadas dicen infructuosamente gastó en secreto 200 mil dólares para sacar a la luz acusaciones contra Trump antes de las elecciones, está considerando crear un fondo destinado a alentar a las víctimas a presentar alegatos similares contra políticos republicanos.También los activistas de derecha están involucrados. En noviembre, el agitador de medios sociales que respalda a Trump Mike Cernovich ofreció pagar 10 mil dólares por detalles sobre cualquier acuerdo extrajudicial por acoso sexual, y dijo vía Twitter que cubriría los gastos de “cualquier VÍCTIMA de algún congresista que desee dar a conocer su historia”.Quienes están dando empuje a las denuncias de acoso aseguran sólo estar intentando equilibrar un escenario que desde hace largo tiempo favorece a los hombres poderosos, desalentando a las víctimas de dar la cara, y acallando a muchas mediante acuerdos confidenciales.Resulta difícil determinar el monto que se ha recabado a efecto de financiar las demandas relativas al hostigamiento sexual, pues no se requiere que la mayoría de tales donativos se hagan públicos. Pero al parecer las peticiones están despertando escepticismo.

