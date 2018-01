Desfilan carros de 'rosas'

El tradicional Desfile de las Rosas, con sus más de 40 carrozas desfilando por las calles de Pasadena (California), mostró hoy toda su gloria y se reafirmó como la fiesta familiar por excelencia de EU para iniciar el nuevo año, escribe eldiario.es.La edición 129 de este desfile, el más importante de su tipo en el país, acogió 44 carrozas de organizaciones no lucrativas, clubes o ciudades, todas coloreadas a base de flores, hojas, semillas y otros materiales naturales, así como a 21 bandas musicales y 19 unidades ecuestres."El Desfile de las Rosas es un día en el que todo el mundo se junta con todas las flores. Es un día de gozo y es un día para estar feliz", dijo a Efe Isabella Marez, la reina de este año.Desde tempranas horas, miles de personas, unas 800 mil según medios locales, se congregaron en más de ocho kilómetros del bulevar Colorado para disfrutar de este recorrido de alegóricas carrozas, en una caravana que es televisada y se calcula atrae una audiencia de 45 millones de personas en Estados Unidos."Esto para mí es un símbolo exactamente de cómo podemos trabajar como una sociedad, juntos, viniendo de distintos países, hablando distintos idiomas, teniendo distintas experiencias de estatus social y económico", dijo a Efe Laura Farber, tesorera del Torneo de las Rosas, organizadores del desfile.Esa unión de los espectadores es "un ejemplo para todo el mundo" y el mejor legado que el desfile entrega, añadió Farber, quien en 2020 ocupará el cargo de presidenta de la organización del evento, la primera latina en ejercerlo.Como latina es, aunque de ascendencia, la soberana de este año, la número 100, en vista de que desde 1905 comenzaron a elegir a la Reina de las Rosas, siendo la primera Hallie Woods, aunque hubo ediciones en que no se designó a nadie para ese honor."¡Es algo tan histórico en lo que he tenido la oportunidad de ser partícipe!. Y es una oportunidad para representar a mujeres de todo tipo en Pasadena", declaró Marez.Amy Camacho, originaria de Reno (Nevada) y quien recibió trasplantes de riñón y páncreas por sufrir de diabetes, viajó a bordo de la carroza "El regalo del tiempo", de la entidad Done Vida, y cumplió así un sueño de infancia desde que veía las transmisiones por televisión."Estar realmente aquí y experimentar esto es un tanto surrealista", declaró esta maestra de escuela, que hoy salió a "disfrutar de la vida" en una carroza adornada con figuras de gigantescas guacamayas, serpientes emplumadas y un calendario de la cultura azteca.El Desfile de las Rosas se inició en 1890 en las en ese entonces calles rurales de Pasadena, con el fin de celebrar la fiesta de año nuevo entre abundancia de flores y con predominio de rosas.

