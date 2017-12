Washington— El presidente Trump ha pasado gran parte del primer año de su gestión desafiando las convenciones y las normas establecidas por sus 44 predecesores y transformando la Presidencia de maneras alguna vez inimaginables.Con Trump, la Presidencia se volvió un contundente instrumento para seguir objetivos personales y políticos. Él ha revolucionado la forma en la cual los presidentes abordan el mundo más allá del 1600 de la Avenida Pennsylvania, ignorando los mensajes cuidadosamente modulados de mandatarios previos prefiriendo un enfoque de viscerales explosiones tipo todo se vale, cristales rotos, nosotros contra ellos y al diablo las consecuencias porque sufrimos agravios.Además ha mantenido sus negocios; atacado al FBI, la CIA y otras instituciones supervisas por él; amenazado con utilizar su poder contra rivales; y librado guerras contra miembros de su propio partido e inclusive de su propio gabinete. Despidió al hombre que investigaba a su equipo de campaña y no ha descartado despedir al siguiente. Como ningún presidente en generaciones, Trump ha apelado a los instintos de su base en lo relativo a raza, religión y género. Y ha agitado el sable nuclear de la manera más grandilocuente desde los días de Horoshima y Nagasaki.La Presidencia ha servido a Trump como medio para armar y promover su propio discurso, uno ruidoso pero repleto de imprecisiones, distorsiones y mentiras descaradas, de acuerdo con verificadores de datos. En vez de fuerza a favor de la unidad o voz calmante en tiempos turbulentos, ahora la Presidencia es un arma más en la campaña permanente de divisionismo. A los demócratas y a numerosos republicanos les preocupa el hecho de que Trump haya empleado mal la autoridad moral del puesto.Lo que inquieta a los allegados ha alarmado a muchos fuera de su círculo. Trump ha hecho a un lado las tradiciones de una presidencia magistral salida del pueblo a favor de una accesibilidad tipo reality-show que toca fibras en partes de Estados Unidos distanciadas del orden establecido. Dicha indiferencia hacia la forma como siempre se han hecho las cosas ha dado energía a los seguidores de hueso colorado de Trump, quienes aplauden sus esfuerzos por destruir lo políticamente correcto, atacar élites petulantes y destrozar un sistema de intereses propios que, en opinión de éstas, ha engañado a los estadounidenses comunes y corrientes.Al trastocar la dinámica tradicional de la gobernación, Trump se ha convertido en la figura más predominante en la vida estadounidense incluso a pesar de que los sondeos demuestran que también es el presidente menos popular durante el primer año de su mandato en la historia moderna. Está poniendo a prueba la idea de que algún presidente pueda reorganizar en forma eficiente el país sin asegurar o siquiera desear una gestión más larga.“Trump está diciendo básicamente”, dijo el historiador presidencial Michael Beschloss, “no voy a trabajar nada más dentro de los límites de lo que hubieran esperado los fundadores del país o de lo que el pueblo hubiera esperado durante 200 años. No voy a trabajar dentro de los límites de lo que es estrictamente legal y, si puedo, voy a empujar esos límites”.No nada más empujar. Trump ha hecho añicos los límites, al menos los respetados por sus antecesores.Su concepto de gobierno no se basa en construir coaliciones o en el equilibrio de los poderes. Es uno donde él decide lo que hace falta y el sistema debe actuar de acuerdo con ello.

