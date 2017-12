Broma telefónica le cuesta la vida a inocente

Kansas City, Missouri- Un bromista que hizo una denuncia falsa para que la policía fuera a una casa es el responsable de un incidente en el que falleció un hombre, informaron las autoridades el viernes.El subjefe de policía de Wichita, Troy Livingston, informó en conferencia de prensa que la persona que hizo la broma llamó al número de emergencias 911 para decir que estaba en su casa y que acababa de dispararle a su padre y que tenía a su madre y su hermana de rehenes.Cuando los agentes llegaron el jueves por la noche a la casa mencionada en la llamada, un hombre acudió a la puerta, y cuando acercó la mano a la cintura, un oficial pensó que tenía un arma y le disparó, matándolo, de acuerdo con un reporte de The Wichita Eagle.Livingston dijo que el hombre no estaba armado y no había nadie herido en la casa.El hombre no ha sido identificado por la policía, pero Lisa Finch dijo al periódico que la víctima era su hijo, Andrew Finch.La práctica de hacer una denuncia falsa para que llegue un escuadrón táctico SWAT a algún sitio es conocida como "swatting" y es común entre usuarios de juegos online. Pero familiares dijeron que Finch no era jugador."Debido a las acciones de un bromista, tenemos una víctima inocente", dijo Livingston. Dijo que nadie ha sido arrestado en relación con la llamada falsa.La policía publicó el audio de la llamada al 911. Un hombre dijo que su padre había recibido un balazo en la cabeza, y que tenía a su madre y a su hermano a punta de pistola. La persona que llamó, hablando relativamente calmado, dice que roció gasolina en la casa y que "podría prenderle fuego".Varios policías llegaron y rodearon la casa, preparándose para una situación de rehenes. Cuando Finch salió a la puerta, los agentes le dijeron que levantara las manos y que no hiciera movimientos bruscos.Pero Livingston dijo que el hombre movió una mano hacia su cintura, una zona donde suelen portarse pistolas. Un oficial, temiendo que estuviera tratando de tomar un arma, hizo un solo disparo. Finch murió pocos minutos después en un hospital. Livingston dijo que Finch estaba desarmado.El oficial que disparó, con siete años de experiencia en la agencia, está suspendido con goce de suelto mientras se realiza la investigación.La familia Finch permitió el viernes la entrada de reporteros a su hogar."¿Qué le da a la policía el derecho de disparar?", preguntó. "Ese policía mató a mi hijo por una denuncia falsa en primer lugar", dijo Lisa Finch.La mujer dijo que la familia fue obligada a caminar descalza en medio del frío y que fue esposada después que la policía disparó contra su hijo. Agregó que su nieta se vio obligada a pasar sobre su tío mientras éste agonizaba y que no se hallaron armas en la casa.El FBI calcula que unos 400 casos de "swatting" ocurren anualmente y que algunos bromistas usan dispositivos para impedir que se reconozca su número telefónico. La agencia federal está investigando el caso junto con las autoridades locales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.