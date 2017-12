Tras cita desastrosa con simpatizante de Trump, destruye obras de arte

La televisora KHOU reportó desde el miércoles que Lindy Lou Layman de 29 años, fue arrestada el sábado pasado, y liberada al día siguiente tras depositar una fianza de 30 mil dólares, después que presuntamente dañó y destruyó varias obras de arte en la casa de un hombre situada en River Oaks, en su primera cita amorosa.Documentos de la corte muestran que Layman fue acusada de daños contra la propiedad, lo cual es un delito grave.De acuerdo a ese reporte, Layman fue acusada de tirar las pinturas de la pared, de verter un líquido sobre ellas y de lanzar al suelo esculturas abstractas que estaban en la habitación, dando como resultado un daño de 300 mil dólares contra los objetos.Dos pinturas originales de Andy Warhol fueron reportadas entre los bienes dañados.Un giro interesante en esta historia que es agradable contar es que el hombre cuyas obras de arte fueron afectadas no fue otro que el abogado Tony Buzbee, conocido por su exitosa defensa de Rick Perry contra los cargos de abuso de poder.Buzbee también organizó un evento para recaudar fondos para el entonces candidato Donald Trump el 17 de junio del 2016, en su casa situada en Houston.“Me siento honrado de recibirlo”, le comentó Buzbee a KHOU en ese momento, catalogando a Trump como “refrescante”.Ésa es una palabra que también podría describir la estimulante sensación de despedazar objetos que adornan las casas de los acaudalados simpatizantes de Trump.Buzbee denunció a Trump en octubre del 2016, después que surgió la grabación de Access Hollywood.El abogado de Buzbee le comentó a la revista Texas Lawyer que Layman “en cierto momento pareció estar demasiado intoxicada y le pidió que abandonara el lugar. Ella no lo hizo y se enojó porque no quería irse”.KHOU reportó que, de acuerdo a las autoridades, Buzbee llamó a un Uber para que trasportara a Layman, pero ella se rehusó a salir y se ocultó dentro de su compleja casa valuada en 14 millones de dólares.Poco se sabe acerca de Layman, aunque el periódico San Francisco Chronicle encontró su perfil en Linkedln que indica que trabaja por su cuenta como reportera de la corte. (Con información de Jezebel)

comentarios

