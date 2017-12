Condiciona Trump apoyo a 'dreamers'

Palm Beach, Florida— El presidente Donald Trump dijo ayer que no habrá protección para los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos traídos ilegalmente por sus padres a menos que le autoricen fondos para un muro fronterizo y otros rubros.Trump tuiteó ayer: “Se ha dicho a los demócratas, y ellos comprenden, que no puede haber DACA sin el muro que se necesita con desesperación en la frontera sur y sin el fin de horrible migración familiar y ridícula lotería de inmigración, etc”.Añadió que “¡Debemos proteger nuestro país a toda costa!”.La batalla por la inmigración fue aplazada hasta el año entrante. Los demócratas quieren protecciones para los llamados “dreamers”, beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).Pero si bien existe simpatía generalizada por esos migrantes, los reclamos republicanos de fondos para el muro en la frontera con México y para contratar más agentes de inmigración resultan más difíciles de resolver.Trump también quiere un sistema de inmigración basado en los méritos más que en los lazos familiares y que se elimine la lotería de inmigración, que beneficia anualmente a unos 50 mil solicitantes de residencia provenientes de diversos países no beneficiados por otros programas.Trump escribió el jueves que a la costa Este del país “le vendría bien un poco de ese calentamiento global”, ante una ola de frío que azota al país.Trump escribió en Twitter: “En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría de la que se tenga registro”. Y añadió: “Tal vez nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global por el que nuestro país, pero no los demás, iba a pagar billones de dólares para protegernos de él. ¡Abríguense!”El presidente no reconoció la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas durante un periodo corto, mientras que el clima es un panorama más extenso de los patrones del tiempo.Trump ha expresado su escepticismo en repetidas ocasiones sobre la ciencia del cambio climático, y dijo que el calentamiento global es una “farsa” que crearon los chinos para perjudicar a las industrias estadounidenses.A principios del año anunció su intención por retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París que tiene como objetivo frenar la producción de gases de efecto invernadero.El pacto fijó objetivos para disminuir el ritmo del calentamiento global mediante la reducción de emisiones que contribuyen al derretimiento del hielo ártico, que incrementa los niveles del mar y cambia los patrones climáticos en todo el mundo.La agencia meteorológica y climática de Naciones Unidas indicó el mes pasado que 2017 iba camino de ser el año más cálido del que se tiene registro, salvo los afectados por el fenómeno de El Niño, que puede contribuir al aumento de las temperaturas.El año pasado fijó un nuevo récord de temperatura media global.En una entrevista improvisada el jueves con The New York Times en su club de golf en West Palm Beach, Florida, Trump dijo que cree que el investigador especial Robert Mueller “va a ser justo”, en referencia a la pesquisa de Mueller sobre las interferencias rusas en las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos y los supuestos lazos entre colaboradores de la campaña de Trump y Rusia.El mandatario afirmó que “todo el mundo sabe” que su equipo no conspiró con Moscú e insistió en que las “historias reales” afectan a los demócratas y su relación con Rusia durante la campaña. Trump también dijo al diario que no le preocupa la incertidumbre sobre cuándo podría terminar la investigación de Mueller.La pesquisa, señaló, hace que Estados Unidos “se vea muy mal y pone al país en una posición muy mala”.“De modo que cuanto antes se resuelva, mejor para el país”.