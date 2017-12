FDA deja demasiado tiempo los alimentos contaminados en anaqueles: reporte

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) no está actuando con la presteza suficiente a efecto de garantizar que sean retirados de los anaqueles los alimentos contaminados, a pesar de habérsele otorgado la autoridad necesaria, concluyeron investigadores federales.The New York Times publicó hoy que la inspección general del Departamento de Servicios Humanos y de Salud revisó 30 de los mil 557 retiros del mercado de alimentos ordenados entre el 2012 y el 2015. Los investigadores descubrieron que la Dirección de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) no siempre evalúa de manera oportuna los peligros transmisibles en la comida o se asegura de que las empresas retiren con prontitud los productos de los anaqueles, arriesgando a los consumidores.Las compañías alimentarias tardaron 57 días en promedio en sacar los productos del mercado después de que la FDA tuviera conocimiento sobre los peligros potenciales. Uno de los retiros se inició 303 días más tarde, señalaron los investigadores.La jurisdicción de la FDA abarca la mayoría de la cadena alimenticia en Estados Unidos, incluyendo prácticamente todos los alimentos procesados. (El Departamento de Agricultura supervisa la carne y se encarga de sacar ésta del mercado).Los retiros de alimentos se anuncian con frecuencia, pero la gran mayoría son voluntarios. En ocasiones la empresa misma reporta a la FDA alguna contaminación, adulteración o error en el etiquetado. A veces la dependencia se pone en contacto con el fabricante tras ser notificada por una instancia estatal u otra fuente.En el informe se señalan numerosas fallas, entre ellas “deficiencias por parte de la FDA en la supervisión del inicio de los retiros y el monitoreo de los mismos”, así como en la recolección y el monitoreo de los datos relativos a los retiros. Los investigadores detectaron asimismo que la dependencia no siempre evaluaba a tiempo los riesgos para la salud.El comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, aseguró que la mayoría de los productos se sacan del mercado en menos de cuatro días de reportarse algún problema, aseveración cuestionada por George Nedder, subinspector general en el Departamento de Servicios Humanos y de Salud y el principal autor del reporte.“Nuestra capacidad para implementar de manera oportuna un retiro de mercancías es una función fundamental de la FDA para la protección del consumidor”, dijo en entrevista Gottlieb. “Si no estamos llevando bien eso a cabo, entonces no estamos cumpliendo nuestra encomienda”.

