Equipo legal de Trump se prepara para atacar credibilidad de Flynn

El equipo legal de Donald Trump planea presentar al exasesor de seguridad nacional Michael T. Flynn como un mentiroso que desea protegerse, en caso de que éste acuse de alguna falta al presidente y a sus colaboradores de mayor nivel, de acuerdo con tres personas familiarizadas con la estrategia, reveló The Washington Post.El enfoque marcaría un drástico distanciamiento de la anterior postura solidaria de Trump hacia Flynn, a quien se refirió como “hombre maravilloso” en febrero cuando fue despedido de la Casa Blanca. Este mes, el Presidente no descartó la posibilidad de perdonar a Flynn, quien está cooperando con el asesor especial Robert S. Mueller III en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones del año pasado.En privado, los abogados de Trump y sus asesores de primer nivel manifestaron su confianza de que Flynn no posea evidencia alguna que pueda implicar al presidente o a su equipo de la Casa Blanca. Pero desde que este mes se dio a conocer el convenio de cooperación de Flynn con los fiscales, la administración ha estado planeando su estrategia para neutralizarlo en caso de que el exasesor de seguridad nacional haga alguna declaración.Flynn es el exasesor de Trump de mayor nivel brindando información al equipo de Mueller de que se tenga conocimiento. La laxitud en las estipulaciones de la negociación de culpabilidad de Flynn sugiere que el exaasesor ha prometido datos significativos a los investigadores, dijeron expertos legales.El equipo legal de Trump ha contemplado la posibilidad de utilizar el convenio de Flynn con los fiscales en una defensa, de ser necesario. En documentos procesales, el general jubilado admitió haber mentido al FBI respecto a las conversaciones que sostuvo durante la transición de diciembre de 2016 con el embajador ruso en Estados Unidos.“Él mismo lo dijo: es un mentiroso”, señaló una persona que colabora en el diseño de la estrategia y se mantuvo en el anonimato para describir conversaciones privadas.Expertos legales externos dijeron que comentar vías destinadas a minar a un posible testigo constituye un primer paso natural que consideran los abogados defensores.“Es muy predecible”, dijo Randall D. Eliason, exfiscal sobre corrupción pública en la procuraduría federal en Washington. “La defensa siempre argumentará que no debe creerse a alguien que esté cooperando y haya mentido con anterioridad y que la evidencia sobre la conspiración es insuficiente”.Eliason añadió: “la efectividad depende por completo de la solidez de la otra evidencia que pueda presentar la fiscalía para probar su causa y corroborar las palabras de Flynn”.

