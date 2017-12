Impide juez que Arizona prohíba clases sobre estudios mexicoestadounidenses

Este miércoles un juez federal impidió que el gobierno de Arizona implementara una polémica ley que prohíbe los cursos sobre estudios étnicos, con lo cual casi concluye la batalla de siete años por dar clases acerca de los mexicoamericanos en las escuelas públicas de Tucson, dijo hoy Los Ángeles Times.El juez federal de apelaciones Wallace Tashima, quien preside el tribunal de distrito en Arizona, determinó que los legisladores estatales que en 2010 aprobaron el veto violaron la Constitución.El fallo se refirió a la demanda que unos estudiantes presentaron en 2010 contra el consejo estatal de educación. Quienes abogan por los estudios étnicos sostienen que la ley, con la cual se prohibían los cursos diseñados básicamente para estudiantes de algún grupo étnico, era racista e iba dirigida a los mexicoestadounidenses.Tashima dijo que el veto “no tenía un propósito educativo legítimo, sino un ofensivo propósito racial discriminatorio y un propósito políticamente partidista”.Tashima consideró asimismo que el gobierno estatal no podía retener los fondos de las escuelas que no obedecieran la prohibición. La amenaza estatal de retener más de 14 millones de dólares condujo a que Tucson suspendiera en 2012 su programa sobre estudios mexicoestadounidenses.El juez añadió que el gobierno estatal no puede encabezar “ninguna inspección o auditoría de ningún programa, programa de estudios o curso” a fin de verificar que un distrito escolar esté acatando la ley de 2010.El distrito Tucson no informó si reinstaurará el programa de estudios, el cual contribuyó a la creación de programas educativos similares en planteles de otras partes del país. Tampoco la procuraduría de Arizona ha dicho si apelará la decisión.La decisión se da tras el veredicto que Tashima emitió en agosto considerando la ley anticonstitucional y racialmente motivada. Hasta este miércoles dictó el veto.En agosto, Tashima dijo que la ley quebrantaba la cláusula de protección equitativa de la Constitución al discriminar a los hispanos y que violaba “el derecho a recibir información e ideas” que la Primera Enmienda Constitucional otorgaba a los estudiantes.Tashima criticó también a John Huppenthal y Tom Horne, los exsuperintendentes estatales de instrucción pública en Arizona que impulsaron la promulgación de la prohibición de los cursos.“En 2011 Horne y Huppentahal mencionaron en repetidas ocasiones sus esfuerzos contra el programa de estudios mexicoestadounidenses durante sus respectivas campañas políticas”, escribió el juez.

