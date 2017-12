Detienen a uno por trabajos forzados a migrantes en EU

Toledo, Ohio— Las autoridades arrestaron en la frontera con México a un hombre acusado de obligar a jóvenes migrantes guatemaltecos a trabajar en una fábrica de huevos, informó el Departamento de Justicia.Los guatemaltecos eran retenidos prácticamente como esclavos, obligados a entregar casi todo lo que ganaban y a vivir en casuchas ruinosas sin calefacción y pocos alimentos hasta que fueron rescatados en el 2014, dijeron los investigadores.Otras seis personas ya han sido condenadas en el caso, acusadas de atraer a los jóvenes con promesas de conseguirles buenas escuelas y empleos en Estados Unidos.El Departamento de Justicia informó el miércoles que Pablo Durán Ramírez, de 49 años, fue arrestado el sábado por agentes de la frontera cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.Durán Ramírez, ciudadano estadounidense, manejaba una empresa que conseguía obreros para limpiar gallineras, preparar gallinas y descargar cajas en la fábrica, según el expediente revelado la semana pasada.Además fue cómplice en atraer a guatemaltecos jóvenes a la fábrica, ubicada en Ohio, cerca de Marion, entre el 2012 y el 2014, añade el prontuario.La empresa Trillium Farms, que opera distintas granjas en todo Ohio que en total producen más de 2 mil millones de huevos al año, aseguró que no estaba al tanto de lo que ocurría en esa instalación. La compañía no está acusada.Según los documentos, Trillium Farms le pagó unos 6 millones de dólares a Durán Ramírez y a otro individuo que no fue identificado.Durán Ramírez deberá comparecer ante el juzgado federal en McAllen, Texas, el viernes. Su abogado declinó formular comentarios el jueves.Según las acusaciones, la banda de traficantes amenazaba a los migrantes y a sus familias.Aroldo Castillo-Serrano, un guatemalteco considerado uno de los cabecillas de la banda, obligaba a las familias a firmar documentos entregando sus propiedades a cambio de llevarlas a Estados Unidos, mientras otros migrantes eran sacados de centros de detención en la frontera, según los documentos. Fue sentenciado en el 2016 a más de 15 años de cárcel.Uno de los jóvenes dijo, en una audiencia judicial en el 2016, que cuando se quejó por las condiciones laborales Castillo-Serrano amenazó con matar su padre.La fiscalía determinó que había unas 35 víctimas en total y que la más joven era de 14 años de edad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.