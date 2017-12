Los Ángeles— Cuando Elías Zaldívar tenía 18 años y quería conseguir mariguana, no tenía que recorrer los pasillos de la universidad en busca de ese muchacho con cara de dopado que la vendía en su dormitorio. Iba derecho a un médico.En una concurrida calle de Hollywood, descubría rápidamente una clínica especializada en derivaciones para la yerba. Tras conversar por videoconferencia durante 10 minutos con un médico, en la recepción le entregaban una carta de aspecto oficial con un sello dorado estampado en relieve que le permitía comprar mariguana medicinal en cualquier dispensario de California.Zaldívar, ahora de 21 años y entrenador de artes marciales mixtas, ha renovado anualmente su certificado para adquirir mariguana medicinal, siempre con el mismo pretexto. Ríe al recordar lo que le dijo al médico que le emitió la primera receta: “Le dije que padecía ansiedad”.En las dos décadas desde que California autorizó el consumo de cannabis por razones médicas –fue el primer estado en hacerlo– ha sido un secreto a voces que quien quiera mariguana por el motivo que sea puede encontrar un médico que la recomendará casi con cualquier pretexto.Técnicamente lo que emite el médico no es una receta sino una “carta de recomendación” porque es ilegal recetar una sustancia prohibida por el gobierno federal, no importa lo que diga la ley estatal.Obtenida la recomendación, la persona puede solicitar una cédula emitida por el estado que, si bien no es obligatoria, siempre es conveniente para ser tomado en serio como alguien que necesita consumir yerba para conservar la salud.Aunque algunos médicos que toman el examen en serio cobran mucho más, los honorarios de los lugares que lo hacen en 10 minutos son de unos 40 dólares.Ahora que la mariguana para consumo recreativo se volverá legal para los mayores de 21 años a partir del 1 de enero, algunos arrojarán sus cédulas estatales a la basura.Se estima que los ingresos por la venta de mariguana medicinal caerán de 2 mil millones de dólares en 2016 a 1.400 millones el año próximo, según un estudio publicado este año por el Centro de Asuntos Agrarios de la Universidad de California.

