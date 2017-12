Un periodista mexicano y su hijo, que estuvieron a punto de ser deportados a principios de este mes cuando se les negó su solicitud de asilo, podrán apelar la decisión, confirmó ayer su abogado.Emilio Gutiérrez Soto y su hijo Oscar quedaron sujetos a repatriación a México, vía El Paso, el pasado 7 de diciembre.Su deportación fue frenada en esa misma fecha, después de que su abogado pidiera un aplazamiento de emergencia y solicitara a la Junta de Apelaciones de Inmigración reconsiderar el caso.La apelación fue rechazada inicialmente, luego de que el Gobierno dijera que su exabogada, Linda Rivas, no presentó el papeleo a tiempo.Pero en una carta fechada el 22 de diciembre, el Consejo dijo que, después de todo, aceptaría cumplir con la solicitud de apelación.“Tras considerar los argumentos y la evidencia presentada con la moción, aceptamos que la restauración de la apelación de los encuestados se justifica por el interés de la equidad”, dice la decisión.Eduardo Beckett, el abogado tanto de Gutiérrez como de su hijo, dijo que la junta ahora tiene tres opciones: acordar con el juez de inmigración y denegar el asilo, devolver el caso al juez para reconsiderar o asumir el desacuerdo con el juez y otorgar el asilo.“Estamos muy contentos de que pudiéramos reabrir esto”, dijo.Gutiérrez y su hijo han estado tratando de convencer a los funcionarios estadounidenses de que regresar a México será una muerte segura para ambos después de que el reportero recibiera amenazas de muerte por sus informes sobre corrupción y violencia en el estado de Chihuahua.En julio, el juez de inmigración Robert Hough dijo en su negativa que Gutiérrez no demostró que su vida estaba en peligro.“En suma, el demandado no ha cumplido con su carga de establecer que es más probable que no sea torturado por el gobierno mexicano, ya sea por funcionarios que actúan bajo el color de la ley o por su omisión intencional”, escribió el juez.“No ha presentado evidencia de tortura pasada; el Tribunal considera que la reubicación es opción para el demandante y su hijo, y al hacerlo, ambos pueden evitar los daños que temen”.Varias organizaciones e individuos, incluido el National Press Club, han pedido su liberación desde octubre.“Estamos encantados de escuchar que el caso de Emilio será reconsiderado”, dijo el presidente del National Press Club, Jeff Ballou, en un comunicado.

