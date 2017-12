Incita yihadista a aprovechar leyes de EU sobre armas

En video difundido este miércoles por el Estado Islámico, un combatiente de una sola pierna a quien el grupo identificó como estadounidense hizo un llamado para que los musulmanes que se encuentren en Estados Unidos “aprovechen” las leyes de ese país sobre armas de fuego a fin de conseguir armas y llevar a cabo ataques, publicó The Washington Post.El militante, “Abu Salih al-Amriki”, trae uniforme de kaki con pistola enfundada en el video publicado por una rama propagandística del Estado Islámico. Habla en inglés con acento que parece de la región de Nueva York.“Aprovechen que en Estados Unidos pueden conseguir fácilmente un rifle o una pistola”, suplicó el combatiente. “Acribillen con balas a los infieles para que crezca su temor de los musulmanes y continúen manifestando su odio hacia el islam”.El Grupo de Inteligencia SITE, el cual monitorea los medios de militantes musulmanes, subió una copia del video en el que además Abu Salih se refirió al presidente Trump como “perro de Roma”.“Usted entró a la Casa Blanca respaldado por su retórica de cruzado que los medios falsos lo han obligado a mitigar”, dijo.El FBI no hizo comentarios inmediatos en torno a la identidad de Abu Salih ni el peligro potencial de sus invitaciones a la violencia. Tyler Houlton, vocero del Departamento de Seguridad Interna, dijo que la dependencia “está al tanto de numerosas amenazas terroristas por internet” y trabaja en forma rutinaria con colaboradores con el propósito de analizar las amenazas y responder.Pero la posibilidad de que los seguidores del Estado Islámico adquieran vía legal armas potentes cada vez ha preocupado más a los funcionarios antiterroristas estadounidenses.El video del miércoles comienza cuando Abu Salih se pone lo que parece ser una prótesis de pierna y se desplaza con muletas. Mientras él empieza a hablar se aprecia un panorama urbano de edificios derribados como fondo. Por el momento no quedó claro dónde se grabó el mensaje.El video forma parte de una reciente serie que el grupo ha denominado “En el interior del Califato”, en el cual aparecen básicamente militantes extranjeros amenazando con atacar. Después de Abu Salih se ve un montaje de decapitaciones y de militantes coreando “soldados de Alá”.

