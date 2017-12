El sufrimiento de los incendios en California tiene cara de puma

Cuando Donovan Varela, un oficial de Control Animal de Santa Paula, vio correr al puma alejándose de las autoridades, el cachorro no parecía estar lesionado.Sin embargo, a diferencia de muchos otros animales que han surgido de los bosques desde que el incendio Thomas empezó a arrasar todo a su paso en los Condados Ventura y Santa Bárbara en este mes, la presencia del pequeño puma fue inusual en medio de la población.Desde que empezó el incendio, hace más de tres semanas, Varela ha encontrado ardillas con los ojos dañados corriendo por los cercos, comadrejas aletargadas respirando pesadamente en las áreas de juego de las escuelas y conejos que andan escondiéndose debajo de las marquesinas de los apartamentos debido a que se quemó su protección natural de depredadores aéreos.Pero no fue hasta que el cachorro de puma fue capturado este viernes en un matorral fuera de una ciclovía que quedó al descubierto su sufrimiento.La piel que le cubría las garras estaba negra por el hollín y las plantas de las patas estaban quemadas y tenían ampollas en la carne fresca manchada con sangre.“Estaban rojas y podríamos decir que eran quemaduras recientes”, dijo Varela. “Fue realmente triste ver eso, pero me sentí feliz de salvar al animal y llevarlo a que lo atendieran”.El jueves por la noche, después de recibir reportes de que el cachorro estaba en ese lugar, las autoridades lo perdieron de vista cuando corrió hacia una acequia cerca del centro de la población.Al día siguiente, recibieron más reportes y se las arreglaron para cercarlo fuera de la ciclovía cerca de Main Street y utilizaron un dardo para tranquilizarlo.“Yo considero que vino a la ciudad porque no había en dónde refugiarse y a ellos les gusta echarse y esperar a su mamá”, comentó Varela de 28 años, para quien éste es su primer año que presta sus servicios en el Control Animal de la ciudad.“Éste es un pequeño animal que está lesionado y probablemente buscaba ayuda”.A los 5 meses y pesando sólo 32 libras, el cachorro fue considerado como delgado para su edad, según dijeron oficiales de Vida Silvestres estatal. Varela comentó que probablemente, el puma es huérfano.Cuidadosamente, los oficiales levantaron al cachorro y lo colocaron en la caja de una camioneta y lo entregaron a los veterinarios de UC Davis que trabajan para el DFW, ellos curarán las plantas dañadas y podrá sanar completamente, luego, determinarán si deben ser liberados a un lugar silvestre, según dio a conocer el Departamento de Pesca y Vida Silvestre.Posteriormente durante la noche, la ciudad de Santa Paula informó sobre el rescate del animal en su página de Facebook.“Esta es la razón por la que me gusta trabajar para los servicios para animales de las ciudad”, dijo Varela en una entrevista que concedió el martes. “Por días como éste vale la pena todo lo que hacemos”.El incendio Thomas está considerado como el más grande de California desde que empezaron a llevarse registros precisos en 1932.Ha arrasado 440 millas cuadradas, provocó la muerte de dos personas y destruyó 775 casas. Hasta el martes, estaba contenido en un 88 por ciento.

