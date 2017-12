Tras muerte masiva, estrellas de mar comienzan a recuperarse

Newport Beach- Las estrellas de mar se recuperan en la costa oeste de Estados Unidos cuatro años después de que un síndrome misterioso matara a millones de ejemplares.Entre 2013 y 2014, el síndrome debilitante de estrellas de mar azotó las costas desde la Columbia Británica hasta México. Desarrollaban lesiones y posteriormente se desintegraban y sus brazos se convertían en una sustancia babosa.La causa no está clara, pero los investigadores señalan que podría tratarse de un virus.Pero ahora la especie se está recuperando. Se han visto estrellas marinas en las marismas del sur de California y otros lugares, de acuerdo a un reporte del Orange County Register del martes."Se están recuperando, en gran forma", dijo al diario Darryl Deleske, del Acuario Marino Cabrillo de Los Ángeles."Es una enorme diferencia", continuó Deleske. "Hace un par de años no se podía encontrar ninguna. Buceé por toda la costa hasta Canadá, buscando específicamente estrellas de mar y no pude encontrar ni una".Muertes masivas similares de estrellas marinas en la costa oeste también se reportaron en las décadas de 1970, 1980 y 1990, pero el más reciente brote fue mucho más grande y extenso, de acuerdo a un reporte de investigadores de la Universidad de Santa Cruz.Comenzando con las estrellas de mar ocre frente a las costas del estado de Washington, el síndrome se esparció y causó la muerte de otras especies como la falsa ocre, la estrella de mar de piel, girasol, de banda roja y de seis puntas.La enfermedad llegó en diciembre de 2013 al sur de California."Cuando llegó, uno veía como se desintegraban en todas partes", dijo Deleske. "Veías los brazos por aquí y por allá".Pero la recuperación luce prometedora.Este mes se encontraron cuatro estrellas de mar adultas, cada una de entre 18 y 20 centímetros (7 a 8 pulgadas) de largo, en el Parque Estatal Crystal Cove de Newport Beach."Es un tesoro que siempre esperamos encontrar", dijo Kaitlin Magliano, coordinadora de educación en el Crystal Cove Conservation."Las perdimos a todas", dijo. "Es bueno ver que algunas sobreviven y prosperan. Tal vez la próxima generación sea más resistente".Sin embargo, el peligro aún no termina para las estrellas de mar.El síndrome debilitante jamás se erradicó por completo en el centro y norte de California, y ha reaparecido en la región de Salish Sea en el estado de Washington, según un reporte que la Universidad de Santa Cruz publicó en noviembre.

