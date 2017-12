Un mes después de que un agente de la Patrulla Fronteriza perdiera la vida y otro, quien se dice no recuerda lo sucedido en el incidente que tuvo lugar en medio de la noche, resultó seriamente herido, nadie parece saber qué ocurrió a los hombres junto a una carretera del poniente texano, publicó The New York Times.Al principio se pensó que se trató de un ataque, probablemente de migrantes o de narcotraficantes, pero el FBI señala también la posibilidad de que los hombres se lastimaran por accidente.Al parecer el alguacil del condado Culberson, Oscar Carrillo, quien está colaborando en las indagatorias, se inclinó por dicha teoría al decir a The Dallas Morning News que probablemente los hombres fueron atropellados por una camioneta que circulaba por la carretera junto a la cual se les localizó.“Si esto hubiera sido una agresión, créanme, como alguacil, yo sería el primero que andaría reforzando la seguridad en nuestra comunidad y con nuestros agentes”, dijo al periódico. “Pero por lo que sé y lo que veo, aquí ése no fue el caso”.La hipótesis ha enfurecido al sindicato, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, cuyos líderes insisten en que los hombres fueron víctimas de un ataque.Las politizadas reacciones inmediatas del presidente Trump y de otros funcionarios electos se han apagado sin que con el paso de las semanas se haya aclarado en algo lo ocurrido.Eran poco después de las 11 pm del 18 noviembre cuando, de acuerdo con el FBI, los dos agentes acudieron en respuesta a una “actividad” no especificada cerca de una alcantarilla junto a la carretera Interestatal 10, por Van Horn.Entonces uno de los agentes, Stephen Garland, pidió auxilio; cuando llegaron más elementos, encontraron a los dos hombres con heridas de consideración en la cabeza y fracturas y los trasladaron a un hospital local. Posteriormente fueron llevados en avión a un hospital en El Paso, donde Rogelio Martínez falleció en las primeras horas del día siguiente.El FBI anunció estar investigando el incidente como “ataque potencial contra un agente federal”, de acuerdo con la portavoz Jeanette Harper.La vocera añadió que el FBI habría levantado evidencia y estaba dando seguimiento a las pistas recibidas vía telefónica.Una de dichas pistas condujo a la orden de cateo de un vehículo perteneciente a dos hermanos. Pero Harper informó después que no se había arrestado a nadie relacionado con la investigación.Angie Ochoa, la prometida de Martínez, dijo haber acudido, escoltada por un compañero de trabajo de él, al lugar de los hechos, harta de las cambiantes versiones sobre lo ocurrido. “Nada tenía sentido, así que quise ver por mí misma”, explicó.Parte del reto de determinar exactamente lo sucedido a los agentes es lo remoto de los lugares donde trabaja la Patrulla Fronteriza. El incidente de noviembre tuvo lugar a las afueras de un pueblito de menos de dos mil habitantes. Se dice que el otro agente, Garland, quien ya fue dado de alta, no recuerda lo que pasó.Otro indicio de la incertidumbre en torno al caso son las descripciones de las recompensas.El estado de Texas está ofreciendo 20 mil dólares por información que “conduzca al ‘arresto y fallo de culpabilidad de la o las personas responsables del homicidio de un agente federal de la Patrulla Fronteriza y la lesión seria de otro”.La recompensa de 50 mil dólares del FBI es por “información conducente a la solución de este caso”.