Nueva York— El Departamento de Seguridad Nacional se está globalizando cada vez más.Aproximadamente 2 mil empleados de Seguridad Nacional, desde agentes especiales de Inmigración y Aduanas hasta funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte, ahora están desplegados en más de 70 países alrededor del mundo.Cientos más están en el mar durante semanas a la vez a bordo de los buques de la Guardia Costera, o patrullando los cielos en aviones de vigilancia sobre el Océano Pacífico oriental y el Mar Caribe.La expansión ha creado tensiones con algunos países europeos que dicen que Estados Unidos está tratando de exportar sus leyes de inmigración a su territorio.Pero otros aliados están de acuerdo con el argumento de los Estados Unidos de que un alcance más largo refuerza la seguridad internacional al tiempo que evita que un ataque terrorista, envío de drogas o tráfico de personas llegue a los Estados Unidos.“Muchas amenazas a la patria comienzan en el extranjero, y ahí es donde tenemos que estar”, dijo James Nealon, secretario asistente del departamento para el compromiso internacional.Una misión de vigilancia a principios de este mes con agentes de Seguridad Nacional en las zonas de tránsito de drogas cerca de Sudamérica destaca los esfuerzos del departamento para vigilar más allá de la frontera.Justo después del despegue desde un aeródromo costarricense, un grupo de agentes a bordo de un avión de vigilancia de Aduanas y Protección Fronteriza comenzó a rastrear un avión de vuelo bajo que parecía dirigirse hacia el sur, hacia Ecuador.La aeronave, que los informes de inteligencia revisados por los agentes indicaron que no tenía un plan de vuelo, voló a sólo unos cientos de pies sobre el océano, un aparente intento de evitar la detección por radar.“Cuando están volando tan bajo, es probable que no estén haciendo nada bueno”, dijo Timothy Flynn, un agente de detección de alto rango, mirando el avión en una pantalla de radar.Una hora más tarde, y escondiéndose en la cubierta de nubes para permanecer fuera de la vista, el P-3 de los Estados Unidos se colocó detrás del avión.Un agente con una cámara digital de lente larga tomó una serie de fotos del número de cola del avión y otros detalles de identificación. Flynn transmitió la información por radio a las autoridades de Ecuador que estaban esperando cuando el avión aterrizó, deteniendo a siete personas y tomando más de 800 libras de cocaína a bordo.Ecuador podría abrazar a los agentes de Seguridad Nacional, pero otros aliados dicen que el alcance extranjero del departamento es exagerado.En Alemania, algunos legisladores han cuestionado el Programa de Asesoramiento de Inmigración antiterrorista del departamento, donde los viajeros en aeropuertos extranjeros son investigados y a veces entrevistados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza vestidos de civil antes de que se les permita abordar vuelos a Estados Unidos.Esos oficiales de los EU pueden recomendar que las líneas aéreas nieguen el embarque a pasajeros extranjeros. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental descubrió que los agentes de aduanas detuvieron a 8 mil 100 terroristas conocidos o sospechosos, o individuos con conexiones a grupos terroristas, a viajar a los Estados Unidos en 2015, el año más reciente en que se dispone de datos.Pero Andrej Hunko, miembro del Partido de Izquierda de Alemania, dijo que las acciones equivalen a una prohibición extrajudicial de viaje y acusó a los Estados Unidos de mover sus “controles de inmigración a los países europeos”.Los canadienses inundaron la oficina de su primer ministro en agosto con cartas y correos electrónicos que protestaban contra la legislación para permitir que los oficiales de aduanas de EU destacamentados en los aeropuertos y estaciones de trenes canadienses cuestionen, busquen y detengan a ciudadanos canadienses. Funcionarios del gobierno no identificados dijeron a la Canadian Broadcasting Corp. que el volumen de correo recibido era “sin precedentes” y tomó a los funcionarios por sorpresa.

