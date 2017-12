Hace años los dos refugiados camboyanos radicados en California habían sido declarados culpables de delitos y, con las políticas inmigratorias más enérgicas implementadas por la administración Trump, eso los hacía deportables, escribe Los Ángeles Times.Pero el sábado, el gobernador demócrata Jerry Brown anunció los perdones de ambos hombres—Mony Neth y Rottanak Kong—, diciendo que habían pagado su deuda con la sociedad y ahora llevaban vidas honradas y rectas.La inmigración constituye una responsabilidad federal, no estatal, pero los abogados de Meth y Kong tienen la esperanza de que los perdones eliminen las razones para la deportación. Alrededor de Estados Unidos, los abogados inmigratorios están haciendo lo mismo: pidiendo perdones de gobernadores como últimos recursos para impedir deportaciones o permitir a regresar al país a los deportados.Poco después de asumir el poder, Trump firmó una orden ejecutiva girando al Departamento de Seguridad Interna instrucciones de dar prioridad a la expulsión de personas con antecedentes delictivos que se encuentren ilegalmente en el país. Además de acelerar las deportaciones de convictos, se estipuló asimismo la rápida salida de quienes se hallen en forma ilegal en el país que estén acusados y a la espera de fallo.Y los funcionarios federales empezaron a actuar con presteza.En junio, en el estado de Michigan autoridades inmigratorias detuvieron más de 100 iraquíes con antecedentes delictivos. Un mes después, aproximadamente 40 solicitaron al gobernador Rick Snyder ser perdonados.La gubernatura no ha tomado ninguna decisión al respecto.El gobernador de Illinois Bruce Rauner, recibió una solicitud similar —por parte de un excombatiente con antecedentes de un delito mayor por drogas. En el 2001 Miguel Pérez Jr., de 39 años, ingresó al Ejército siendo residente legal y prestó servicio en Afganistán.En el 2008, fue declarado culpable de distribuir menos de 100 gramos de cocaína. Pérez, originario de México, estuvo preso durante la mitad de los 15 años de su sentencia, pero a raíz del veredicto se le revocó la residencia y se encuentra en un centro de detenciones de Wisconsin.Rauner no ha decidido si le otorgará el perdón.Los perdones de gobernadores no garantizan que el inmigrante por ser deportado llegue a permanecer en Estados Unidos, pero pueden tener efecto, dijo Jason Cade, profesor de derecho en la Universidad de Georgia, quien consideró tratarse de un tema decidido caso por caso.Por ejemplo, explicó Cade, si un inmigrante tiene antecedentes por drogas que lo hacen calificar para ser deportado y se perdona ese veredicto, entonces la deportación ya no debe ser opción.“Lo fundamental es que definitivamente los perdones completos e incondicionales deben ser efectivos como defensa ante la deportación en los casos donde la convicción se refiere a ciertas categorías de expulsión —específicamente los relacionados con delitos mayores con agravantes… o varias convicciones penales”, dijo Cade, quien ha escrito ampliamente sobre derecho inmigratorio.A pesar de que aun así el gobierno federal podría tener bases para deportar a alguien, agregó, el perdón podría motivar a las autoridades a “ejercer discrecionabilidad favorable”.Pero eso no siempre ha ocurrido.El presente año, el gobernador de Virginia Terry McAuliffe perdonó a la salvadoreña indocumentada Liliana Cruz Méndez, a quien en el 2014 se le marcó el alto por una infracción menor de tránsito.Agentes federales de inmigración deportaron este verano a Cruz Méndez.Pero a otras personas, especialmente aquellas con residencia u otro estatus legal, sí las han ayudado los perdones. Un factor más en común: radicar en un estado con gobernador demócrata que probablemente esté tratando de contrarrestar al gobierno de Trump.Esta primavera, Brown perdonó a dos exsoldados de infantería de la Marina, Erasmo Apodaca Mendizábal y Marco Antonio Chávez, así como al exsoldado Héctor Barajas Varela. Los tres habían sido dados de baja en forma honorable de las fuerzas militares pero después fueron declararon culpables de delitos y eventualmente deportados.En noviembre un juez inmigratorio volvió a darle la residencia a Chávez luego de que Brown lo perdonara. El jueves, tras 15 años en México, Chávez regresó a Estados Unidos.

