Ciudad de México— La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta únicamente con 61 abogados consultores para brindar asesoría legal gratuita a los paisanos en Estados Unidos.Aunque la dependencia reforzó los esfuerzos de protección y asistencia a mexicanos en el exterior tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EU, 32 de los 50 consulados de México en ese país no cuentan con ningún abogado consultor a su servicio para realizar estas tareas, lo que equivale al 64 por ciento de las representaciones.Según cifras del Programas de Asistencia Jurídica a Mexicanos en el Exterior, disponibles en el portal de Datos Abiertos del Gobierno federal, el consulado que cuenta con más abogados consultores es Denver, con siete, seguido por el consulado de El Paso, con seis; Atlanta, Los Ángeles y Boston con cinco cada uno y Nueva Orleans, Little Rock y Santa Ana con cuatro abogados por representación.Los consulados de Fresno y Nueva York tienen tres abogados consultores disponibles, en tanto que los consulados de México en Austin, Chicago, Houston, Las Vegas, Sacramento y San Bernardino tienen dos abogados cada uno.Cuentan con un abogado consultor los consulados en Detroit, Miami y Orlando.El resto de la red consular de México en Estados Unidos no cuenta con este tipo de profesionales que dan sus servicios de manera gratuita.Según la SRE, en este programa se designan abogados previa verificación de los documentos que los acrediten para ejercer en Estados Unidos, con la finalidad de brindar asesoría legal “inicial gratuita” a los connacionales y en su caso a la red diplomática y consular de México en el exterior.Los lineamientos para la designación de abogados consultores indican que el objetivo de contar con estos profesionales es obtener su opinión legal de manera gratuita y, en su caso, representar a connacionales en diversas instancias o etapas de procesos legales, en cuyo caso sus honorarios serían cubiertos por el connacional.Los lineamientos señalan que cada representación diplomática o consular por conducto de su titular, realizará las gestiones o esfuerzos necesarios a fin de contratar al menos un abogado consultor.Además de los abogados consultores, la SRE cuenta con un Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), mediante el cual, los consulados de México en Estados Unidos reciben recursos extraordinarios, para suscribir contratos con abogados y/o firmas legales con el propósito de brindar orientación, asesoría y/o representación legal a los connacionales ubicados en sus respectivas circunscripciones.Según la SRE, entre el 1 de julio del 2000 y el 31 de mayo de 2017 se han celebrado 2 mil 641 contratos y se han atendido 76 mil 349 casos.

