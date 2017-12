Adolescente asesina a padres de su novia

Un hombre y su esposa fueron asesinados a balazos en su casa en Virginia, tres días antes de Navidad, por un adolescente de 17 años del que le habían advertido a su hija que no se relacionara con él por sus puntos de vista racistas, de acuerdo a oficiales y nuevas versiones, escribe The New York Times.El jovencito baleó a Scott Fricker de 48 años y a su esposa, Buckley Kuhn Fricker de 43 años, alrededor de las 5 de la mañana del viernes antes de dispararse a sí mismo, según informó la Policía.La pareja, que vivía en Reston, Va., aproximadamente 20 millas al oeste de Washington, fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. El adolescente sobrevivió y fue hospitalizado en una “condición en la que estaba en peligro su vida”, de acuerdo a un comunicado que fue emitido por el Departamento de Policía del Condado Fairfax.Los otros cuatro miembros de la familia que estaban en la casa no fueron lesionados, dice el comunicado.Reem Award, portavoz de la policía, dijo que el adolescente, quien es originario de Lorton, Va., fue acusado de dos cargos de homicidio. El departamento de policía no dio a conocer su nombre debido a que usualmente no revela la identidad de los sospechosos menores de 18 años, dijo.Recientemente, miembros de la familia trataron de persuadir a Janet Kuhn de 16 años, para que dejara de verlo porque estaban preocupados de que le estuviera compartiendo ideas de supremacía blanca, según le comentó la madre de Kuhn Fricker a The Washington Post.Unos días antes de su muerte, Kuhn Fricker le envió correos electrónicos a los directivos de la preparatoria de su hija e incluyó imágenes de publicaciones en las redes sociales que las atribuyó al novio de su hija, ya que tenían un contenido anti-semita y homofóbico y hacía referencias a Hitler, a la quema de libros por los Nazis y la supremacía blanca, reportó The Post.“Me sentiría mal de reportarlo si su acceso en línea fuera el de un adolescente normal, pero él es un monstruo y no tengo piedad con personas como ésa”, dijo Kuhn Fricker en el correo electrónico que envió a la escuela. “Él tomó esa decisión y está esparciendo odio”.Kuhn les dijo a los detectives que cree que Kuhn Fricker y Fricker fueron a vigilar a su hija el viernes por la mañana y encontraron al adolescente de 17 años en la recámara de ella, lo cual provocó la confrontación que terminó con su asesinato.Además de los padres y el novio, otros cuatro miembros de la familia estaban en casa en ese momento, pero no resultaron lesionados, dijo la policía.Este domingo, Janet Kuhn fue contactada por teléfono pero rechazó hacer comentarios.Kuhn Fricker era abogada y tenía un negocio que ofrecía cuidados y ayuda a adultos mayores.Fricker era psicólogo de investigación para el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.