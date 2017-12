Nueva York- El suburbio de Dyker Heights, famoso por la decoración navideña de sus mansiones, está lleno de transeúntes que se detienen ante cada casa a tomarse fotos.Llamada por locales como "la indiscutible capital de la Navidad" o "el reinado de las luces navideñas", Dyker Heights cuenta con vecinos que pagan hasta 20 mil dólares para decorar sus hogares.Predominan los símbolos típicamente cristianos, los Nacimientos o los Santa Clos, pero muy pocas portan el letrero de "Merry Christmas". Otras prefieren el "Happy Holidays". Una guerra cada vez más enconada en Estados Unidos.Durante la pasada administración demócrata, el presidente Barack Obama optó por emplear el "Happy Holidays" como parte de una política incluyente y tolerante con otras religiones y culturas.Sin embargo, ahora el mandatario Donald Trump ha insistido en retomar el "Merry Christmas".En Nueva York, una ciudad multicultural, la mayoría se opone."Gracias a los errores de Trump, abrazamos mucho más la diversidad", dijo Amélie, de 30 años, de origen francés."En la oficina decoramos con Hanukkah, Kwanzaa y Navidad. Las tradiciones pueden coexistir, por eso es mejor decir 'Happy Holidays', nos hemos vuelto más conscientes de las diferencias de culturas y creencias", agregó."Yo tengo un colega musulmán y por respeto no quisimos decorar la oficina. Decimos 'Happy Holidays' en vez de 'Merry Christmas', precisamente por tener inclusión", explicó Yoshiko, de Japón y quien lleva 10 años viviendo en Nueva York."Sólo los cristianos tienen Navidad, pero todas las religiones tienen días festivos, ¿por qué no felicitar a todos por igual?", indicó Federico, de 26 años. Sin embargo, no todos piensan así."A mí me gusta decir 'Merry Christmas' porque soy católica y celebro la Navidad. Para mí, los 'Holy Days' son otras fiestas como Pascua, Epifanía o Semana Santa. Hay que hacer la diferencia", dijo Fernanda, de 39 años y residente de Texas.A algunos mexicanos que viven en Estados Unidos, sin embargo, les da lo mismo; les preocupa más el racismo."Nuestras familias ya no nos vienen a visitar por miedo al trato en la aduana, y nosotros no queremos salir por miedo a que no nos dejen regresar. Es una Navidad solitaria para nosotros, en ese aspecto 'Happy Holidays' es mejor; nos da espacio de tener más días para celebrar", contó a Reforma Rigo, de 37 años y quien ha vivido desde niño en EU."A mí me dan más miedo los ataques terroristas o raciales en esta época", indicó Lorena, de 34 años."No hay que dividir, hay que incluir. 'Happy Holidays' no tiene pierde ni ofende a nadie, es bueno para todos", agregó."Mi Casa es Puebla", una organización de mexicanos afincados en Nueva York, felicita cada año con una tarjeta de "Felices Fiestas" a toda la gente con la que trabaja, la mayoría de ellos paisanos pero también gente de diversas religiones.Por ello, y haciendo énfasis en que éstas deberían ser fechas para abrazar la unidad, muchos de los entrevistados dijeron tener sentimientos encontrados sobre la primera Navidad de la era Trump.