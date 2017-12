Topeka, Kansas- El Santa Claus secreto de Kansas City puso manos a la obra como cada año, pero esta vez centró su generosidad en la capital de Kansas.Un reportero del periódico The Kansas City Star acompañó recientemente al Santa anónimo que, fiel a su tradición, repartió billetes de 100 dólares entre personas desfavorecidas de Topeka.En cada escala, Santa Claus y sus "duendes" fueron recibidos con miradas de extrañeza, pero se retiraban dejando atrás lágrimas de alegría y gritos de "Alabanza Jesús".La policía local y el fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, acompañaron al Santa Claus secreto."Esta es una experiencia cálida", declaró Schmidt. "Ver tanta generosidad".La tradición del Santa Claus anónimo comenzó hace años con un hombre llamado Larry Stewart, quien recibió la generosidad de un desconocido cuando se encontraba en su peor momento. Después, se volvió rico y decidió compartir su fortuna con extraños.Cuando Stewart estaba a punto de morir de cáncer, pidió al actual Papa Noel que continuara la misión, lo que ha hecho durante 11 años.El San Nicolás actual siempre recuerda las palabras de Stewart en su lecho de muerte: "Ojala hubiera podido ayudar a más personas".El Santa secreto actual insiste en mantenerse en el anonimato."Lo importante no es la persona", señaló. "Es la acción".Sin embargo, ocasionalmente, éste Santa Claus invita a reporteros para que lo acompañen a fin de inspirar bondad en otras personas. Y a veces, Papá Noel ha sido testigos de muestras de generosidad.Debi Widman, de Topeka, hacía compras en una tienda de ahorro cuando un hombre al que no conocía se le acercó y le dijo que le gustaba el abrigo que traía. El extraño le ofreció 50 dólares, después 75 y al final 100."No quiero ningún dinero" por el abrigo, dijo la mujer al hombre". "Se lo regalo".Fue entonces que Santa reveló su identidad. Le dio a Widman 100 dólares y ella conservó su abrigo.

