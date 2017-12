Seattle— Un juez federal en Seattle levantó ayer parcialmente una prohibición de la administración Trump a ciertos refugiados, después de que dos grupos argumentaran que la política impedía que las personas de algunos países en su mayoría musulmanes se reúnan con la familia que vive legalmente en los Estados Unidos.El juez de distrito de Estados Unidos, James Robart, escuchó los argumentos el jueves en demandas de la American Civil Liberties Union y el Jewish Family Service, que dicen que la prohibición causa daños irreparables y pone en riesgo a algunas personas.Los abogados del gobierno argumentaron que la prohibición es necesaria para proteger la seguridad nacional.Robart ordenó al gobierno federal que procese ciertas solicitudes de refugiados, pero dijo que su directiva no se aplicaba a personas sin una “relación de buena fe” con una persona o entidad en los Estados Unidos.El presidente Donald Trump reinició el programa de refugiados en octubre “con capacidades mejoradas de investigación”.El día antes de su orden ejecutiva, el secretario de Estado Rex Tillerson, la secretaria interina de Seguridad Interior Elaine Duke y el director de Inteligencia Nacional Daniel Coats enviaron un memorando a Trump diciendo que ciertos refugiados deben ser rechazados a menos que se implementen medidas de seguridad adicionales.Se aplica a los cónyuges e hijos menores de refugiados que ya se han establecido en los Estados Unidos y suspende el programa de refugiados para personas procedentes de 11 países, nueve de los cuales tienen mayoría musulmana.En su decisión, Robart escribió que “los exfuncionarios detallaron concretamente cómo la nota de la Agencia dañará la seguridad nacional de los Estados Unidos y los intereses de la política exterior”.Robart dijo que su orden restablece los procedimientos de los refugiados en los programas a lo que eran antes de la nota y señaló que esto ya incluye un examen exhaustivo de las personas.La ACLU argumentó que la nota no proporcionaba pruebas de por qué se necesitaba seguridad adicional y no especificaba un cronograma para implementar los cambios. Los grupos dicen que el proceso para imponer la política violó una ley federal.August Flentje, un abogado del Departamento de Justicia, le dijo al juez que la prohibición es temporal y “es una forma razonable y apropiada para que los jefes de agencia solucionen las lagunas” en el proceso de selección.Las demandas de los dos grupos se consolidaron y representan a los refugiados a los que se ha bloqueado la entrada al país.La ACLU representa a un hombre somalí que vive en el estado de Washington y está tratando de llevar a su familia a los Estados Unidos. Han pasado exhaustivos controles de seguridad y médicos, y sólo necesitan documentos de viaje, pero esos fueron negados después de la prohibición.Lisa Nowlin, abogada de la ACLU de Washington, dijo en un comunicado que estaban felices por su cliente –que aún no ha tenido la oportunidad de celebrar un cumpleaños con su hijo menor en persona– “pronto tendrá la oportunidad de cargar a sus hijos, abrazar a su esposa en un futuro muy cercano, y volverán a estar juntos como familia por primera vez en cuatro años”.Otros dos refugiados incluidos en la demanda del Servicio de Familia Judía son exintérpretes iraquíes para el ejército de los EU cuyas vidas están en riesgo debido a su servicio.Otra es una mujer transgénero en Egipto “que vive en circunstancias tan extremadamente peligrosas que el propio gobierno de los Estados Unidos agilizó su caso hasta que se suspendió la prohibición”, dijo Mariko Hirose, abogada del caso del Servicio de Familia Judía.Sin embargo, otra es una mujer soltera en Irak, dijo Hirose. Su esposo se divorció de ella después de que fue secuestrada y violada por militantes porque trabajaba para una compañía estadounidense. Su familia está en los Estados Unidos. Pero está varada por la prohibición, dijo Hirose.

