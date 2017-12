La Casa Blanca firmemente negó hoy un artículo del New York Times, el cual sostiene que el presidente Trump dijo que los migrantes haitianos “todos tienen sida”, entre otros comentarios racistas.El Times reportó que Trump despotricó frente a auxiliares y funcionarios del Gabinete en una reunión en junio en la que se quejó del flujo de migrantes, a pesar de su veto migratorio hacia personas provenientes de países en su mayoría musulmanes, el cual dañó la credibilidad de su promesa de asegurar la frontera.“El general Kelly, el general McMaster, el secretario Tillerson, el secretario Nielsen y otros miembros del personal de alto rango negaron en la reunión estas indignantes aseveraciones y es muy triste que el New York Times haya impreso las mentiras de sus fuentes anónimas”, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una declaración al periódico.Seis funcionarios que asistieron o estaban enterados de la reunión dijeron al Times que Trump había leído una lista de las más recientes estadísticas de migración desde que asumiera la presidencia en enero.Trump expresó su descontento con varias nacionalidades de migrantes, incluyendo 40 mil provenientes de Nigeria, de los que dijo que estos ya no querían “volver a sus chozas” después de haber entrado a Estados Unidos, según dijeron dos funcionarios, que no fueron nombrados, al rotativo.De los dos funcionarios, uno estuvo presente en la reunión, y fue quien le informó al otro. Los otros funcionarios recordaron el episodio que tuvo lugar en la Oficina Oval, pero dijeron que no recordaban que el presidente hubiera utilizado las palabras “chozas” o “sida”, de acuerdo con el Times, el cual realizó más de tres docenas de entrevistas para sus reporte.El jefe de Estado de la Casa Blanca, John Kelly, y el auxiliar de alto rango, Stephen Miller, quienes le proporcionaron la lista de las cifras de inmigración a Trump, se pronunciaron en contra del secretario de Estado, Rex Tillerson, culpándolo de emitir un gran número de visas que les permitieron a los inmigrantes entrar al país.Trump había emitido tres prohibiciones distintas de migración hacia Estados Unidos a personas provenientes de varias naciones, mismas que sostienen vínculos con el terrorismo en un esfuerzo por mitigar la amenaza de los ataques dentro del territorio estadounidense, aunque cada una de estas órdenes ha quedado varada en los tribunales federales. (Con información de The Hill)

