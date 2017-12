Reviven propuestas vs familias de migrantes

Washington— La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, está considerando medidas para detener el aumento de familias centroamericanas y menores no acompañados que cruzan la frontera con México, incluida una propuesta para separar a los padres de sus hijos, según funcionarios del gobierno de Trump con conocimiento de los planes.Estas medidas, que se describen con la condición del anonimato porque no se han divulgado públicamente, también tomarían medidas enérgicas contra los inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos y mandan pedir a sus hijos.Ese aspecto del esfuerzo utilizaría los datos recopilados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para deportar a los padres después de que intenten recuperar la custodia de sus hijos en los refugios del gobierno.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha considerado previamente algunas de estas propuestas, pero existe una renovada urgencia dentro de la administración para abordar una abrupta reversión de lo que había sido una fuerte disminución de la inmigración ilegal desde que Trump asumió el cargo en enero.En noviembre, agentes estadounidenses tomaron bajo custodia a 7 mil 018 familias, o “unidades familiares”, a lo largo de la frontera con México, un aumento del 45 por ciento con respecto al mes anterior, según las últimas estadísticas del DHS. El número de niños extranjeros no acompañados, o UAC, aumentó un 26 por ciento.Los refugios para niños operados por HHS están a su máxima capacidad o “peligrosamente cerca de ellos”, dijo un funcionario de la agencia. En general, el número de migrantes detenidos el mes pasado a lo largo de la frontera con México, 39.006, fue el total mensual más alto desde que Trump se convirtió en presidente, según las cifras del DHS.Las propuestas fueron desarrolladas por funcionarios de carrera en Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias de DHS, dijeron funcionarios de la administración.Tyler Houlton, portavoz del DHS, confirmó que la agencia “revisó los cambios de procedimientos, políticas, regulatorios y legislativos” para disuadir a los migrantes. Sin dar más detalles, dijo que algunas de las medidas “han sido aprobadas” y DHS está trabajando con otras agencias federales “para implementarlas en el futuro cercano”.“La administración se compromete a utilizar todas las herramientas legales a su disposición para proteger las fronteras de nuestra nación y, como resultado, seguimos revisando opciones de políticas adicionales”, dijo Houlton.La propuesta más polémica, para separar a las familias detenidas, mantendría a los adultos bajo custodia federal mientras envían a sus hijos a los refugios de HHS.Esto fue lanzado en marzo por el entonces Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly, ahora el jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Le dijo a CNN en ese momento que los niños estarían “bien cuidados mientras tratamos con sus padres”.Kelly no avanzó con el plan, en parte debido a la reacción negativa que provocó, dijeron funcionarios de la administración, y también porque la migración ilegal había caído a niveles históricamente bajos.

