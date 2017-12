Washington– La reforma fiscal que fue aprobada de manera arrasadora por el Congreso en esta semana les da a los republicanos un logro largamente esperado que ellos creen aumentará sus defensas para las campañas electorales intermedias del próximo año, aunque funcionarios del partido aceptan que la medida sólo podrá mitigar sus derrotas en lo que parece será un año de castigo electoral en las urnas.Aunque el código fiscal será ampliamente impopular desde el momento en que llegue al escritorio del presidente Trump, le ofrece a los republicanos una especie de logro aunque no han conseguido galvanizar a los desmoralizados donadores y a muchos de sus electores.Legisladores republicanos, quienes pasaron la mayor parte de este año tratando de explicar o defender el errático comportamiento de Trump, ahora tienen la oportunidad de ir a la ofensiva con un tema que una a su cada vez más fragmentado partido.Esperan que los votantes los recompensen si la economía sigue creciendo, aunque sus propuestas fiscales están fallando.“Una vez que cambien las cosas en enero, los electores se darán cuenta que sus sueldos son mayores como resultado de la reforma fiscal”, comentó el representante Steve Stivers de Ohio, quien está a cargo de la División de Campañas de los republicanos en la Cámara.Sin embargo, al aludir las pasadas derrotas en el medio término para el partido que está en el poder en la Casa Blanca, reconoció que “la historia está en nuestra contra”.El senador Mitch McConnel de Kentucky, líder de la mayoría, comentó en una entrevista que el próximo año los republicanos del Senado podría apalear a muchos demócratas que estarán en las boletas electorales en Estados que fueron ganados por Trump, como Dakota del Norte, West Virginia e Indiana.Aunque los votantes han indicado por amplios márgenes que prefieren que los demócratas controlen el Congreso, dándole a Trump una calificación históricamente baja, la reforma fiscal será difícilmente una panacea para los legisladores republicanos en las urnas del 2018.Funcionarios de ambos partidos consideran que el avance demócrata en la Cámara, en donde los republicanos disfrutan de una mayoría de 24 escaños, podría llegar hasta 40 curules si el ambiente político no mejorar para los republicanos.Hasta ahora parece que va empeorando.Una encuesta que fue dada a conocer el miércoles por CNN, encontró que el 56 por ciento de los votantes registrados dijeron que votarían por los demócratas el próximo mes de noviembre, comparado con un 38 por ciento que favoreció a los republicanos.Más allá de los números, está aumentando el entusiasmo demócrata. Los votantes centristas que los dos partidos desean atraer, desdeñan a Trump debido a su comportamiento y carácter, elementos que son altamente improbables que cambien para el próximo otoño, sin importar qué políticas surjan de Washington.Trump tiene el índice más bajo de aprobación que cualquier presidente moderno a estas alturas de su término, por lo que, las elecciones de medio término son un inevitable referéndum para el partido que controla la Casa Blanca.De manera especial es impopular entre las mujeres, quienes en las elecciones estatales y especiales de este año han apoyado abrumadoramente a los demócratas.De acuerdo a un sondeo realizado por NBC News y Wall Street Journal, el 62 por ciento de las mujeres que pueden votar desaprueba a Trump.El representante Steve Stivers, urgió a sus colaboradores a que conviertan el tema de los impuestos en algo central. “Todos necesitan hablar de la reforma fiscal y lo que significa para sus comunidades”, dijo.Los demócratas señalaron que ninguna legislación podría solucionar la gravedad del desafío republicano.“No se puede arreglar”, comentó Anna Greenberg, encuestadora demócrata.“Para el mes de noviembre, la reforma fiscal podría no importar porque lo que va a impulsar a la gente a salir a votar es que no les gusta la manera en que el país está siendo dirigido ni el comportamiento del presidente”.

