Naciones Unidas— El presidente Donald Trump amenazó ayer con cortar el suministro de fondos de Estados Unidos a países que apoyan una resolución que critica su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.“Ahorraremos mucho. No nos importa”, dijo, aludiendo a la ayuda de Estados Unidos.El presidente apoyó firmemente al embajador de Estados Unidos Nikki Haley, quien dijo el martes que Estados Unidos “tomará nombres” de los países que votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que declara que el estatus de Jerusalén sólo puede cambiarse mediante negociaciones directas entre israelíes y palestinos.“Para todas estas naciones: toman nuestro dinero y luego votan en contra de nosotros. Toman cientos de millones de dólares, incluso miles de millones de dólares, y luego votan en contra de nosotros”, dijo Trump a los periodistas en una reunión del gabinete en Washington con Haley sentada cerca.“Estamos viendo esos votos. Dejen que voten contra nosotros”.En una carta dirigida a más de 180 de los 193 estados miembros de la ONU y un tuit aún más hostil el martes, Haley insinuó una posible represalia en los Estados Unidos.Pero los comentarios de Trump dejaron en claro a los receptores de asistencia estadounidense que podrían estar en juego miles de millones de dólares.La amenaza de Haley recibió fuertes críticas de los ministros de Asuntos Exteriores palestino y turco, antes de volar a Nueva York para la votación de la Asamblea General. Acusaron a Estados Unidos de intimidación.Nihad Awad, director ejecutivo nacional del Consejo sobre Relaciones Estadounidenses-Islámicas, tuiteó después de los comentarios de Trump: “Nuestro gobierno no debe usar su liderazgo en la ONU para intimidar / chantajear a otras naciones que defienden la libertad religiosa y la justicia en Jerusalén. La justicia es un valor central del cristianismo, el judaísmo y el Islam”.Antes de la carta y tuit de Haley, el embajador paquistaní de la ONU, Riyad Mansour, dijo a The Associated Press que esperaba “apoyo masivo” para la resolución en la Asamblea General.Queda por ver qué impacto tendrán las amenazas de Trump y Haley.Israel también ha estado llevando a cabo una campaña global de cabildeo contra la resolución, dijeron ayer funcionarios del gobierno.La votación mostrará si el primer ministro Benjamin Netanyahu ha tenido éxito en sus esfuerzos por obtener nuevos bolsillos de apoyo en el mundo en desarrollo.El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, y el canciller turco, Mevlut Cavusoglu, dijeron a los periodistas en el aeropuerto Ataturk de Estambul antes de volar a Nueva York que creen que los países miembros ignorarán la “presión” de Haley.Al-Maliki dijo que cree que los países votarán su conciencia el jueves y `` votarán por la justicia y votarán a favor de esa resolución ''.“Ningún estado honorable se doblegaría ante tanta presión”, dijo Cavusoglu. “El mundo ha cambiado. La creencia de que soy fuerte, por lo tanto, estoy en lo cierto, ha cambiado. El mundo de hoy se rebela contra las injusticias”, dijo.Los palestinos buscaron la votación de la Asamblea General después de que Estados Unidos vetó el lunes una resolución respaldada por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que habría requerido que Trump rescindiera su declaración sobre Jerusalén como capital de Israel y no trasladara allí la embajada de Estados Unidos.

