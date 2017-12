Memphis, Tennessee— Un equipo de trabajadores desmontó la estatua de un confederado de un parque en Memphis el miércoles por la noche luego que el municipio vendiera el terreno a una entidad privada.El consejo municipal votó de manera unánime previamente a la venta de dos parques donde las estatuas de los confederados se ubicaban, y los equipos de trabajadores comenzaron a trabajar de inmediato para desmontar una del general Nathan Bedford Forrest en el Parque Health Sciences.Los parques fueron vendidos a Greenpeace Inc. por mil dólares cada uno. Según reportó el Commercial Appeal. El oficial legal en jefe de Memphis, Bruce McMullen, dijo que Greenpeace puede desmontar las estatuas de manera legal, ya que la ciudad no tenía la capacidad para hacerlo.Un video en vivo del Parque Health Sciences captó a las personas vitoreando cuando la estatua de Forrest fue desmontada de su pedestal de mármol y colocada en un tráiler el miércoles por la noche. La Policía acordonó el área alrededor de la estatua.McMullen dijo que las estatuas serán almacenadas en una ubicación que no ha sido revelada.El alcalde de Memphis, Jim Strickland, tuiteó que el trabajo en los parques se realiza en apego a las leyes del estado.A comienzos de este mes, la ciudad presentó una petición solicitando una revisión judicial de una negación por parte de la Comisión Histórica de Tennessee a una solicitud para desmontar la estatua de Forrest.“Mis halagos van para el alcalde Strickland y al concejo municipal por haber encontrado una manera de desmontar las estatuas legalmente, misma que pertenecen a una época que no es representativa del Memphis de hoy, ya que dichas estatuas se han mantenido en pie a manera de afrenta para la mayoría de los ciudadanos de Memphis”, según dijo el representante federal Steve Cohen, un demócrata de Memphis, al Commercial Appeal.Varias ciudades han intentado quitar monumentos dedicados a los confederados tras la masacre de nueve personas, por motivos raciales, en una iglesia afroamericana en Carolina del Sur, y un violento mitin de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.Los manifestantes habían pedido que la estatua fuera desmontada, diciendo que es una representación del racismo y la intolerancia. Los líderes municipales discutieron varias maneras para reubicar la estatua de Forrest, junto con sus restos fúnebres, los cuales se encuentran enterrados bajo el monumento.Los partidarios que deseaban que la estatua se quedara instalada en su lugar dicen que representa una parte importante de la historia. Los Hijos de Veteranos Confederados en Memphis han dicho que tales monumentos no representan la supremacía blanca y que sería un error desmontarlos.“Es un intento deliberado de hacer caso omiso de las leyes estatales y el municipio está quebrantando la ley”, dijo Lee Millar de los Hijos de Veteranos Confederados a WREG-TV el miércoles.Forrest era un comerciante de esclavos, un general confederado y líder del Ku Klux Klan que adquirió gran influencia durante el crecimiento de la ciudad tras la Guerra Civil.

