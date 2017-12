Tren descarrilado en Washington iba a 128 kph

Dupont, Washington— El tren de Amtrak que se descarriló el lunes al sur de Seattle viajaba por encima del límite de velocidad cuando se saltó de un elevado al sur de Seattle, confirmaron ayer las autoridades.Varios vagones se vieron arrojados a la autopista debajo y al menos tres personas murieron.Los datos de la caja negra situada en la locomotora trasera indican que el convoy viajaba a 128 kilómetros por hora (80 millas por hora) en un tramo de 48 kph (30 mph), según indicó en una conferencia de prensa Bella Dinh-Zarr, miembro de la junta de la Oficina de Seguridad Nacional de Transportes.Varios vagones quedaron amontonados unos contra otros, y otro quedó colgado en precario equilibrio sobre la carretera.Tras el siniestro, los heridos pedían auxilio mientras rescatistas –incluidas personas que iban en coche a trabajar por la mañana– acudían a ayudar. Una de las pasajeras del tren era Emma Shafer, que se encontró en un ángulo de 45 grados mirando a los asientos adelante, que se habían soltado y zarandeado dentro del vagón.“Tras el accidente en sí hubo un silencio extraño”, dijo Shafer. “Entonces empezó a gritar gente porque se había lastimado la pierna... No sé si llegué a oír las sirenas, pero estaban ahí. Un tipo dijo ‘Hola, soy Robert. Vamos a sacarles de aquí”.Aún se desconoce qué provocó el descarrilamiento y “es demasiado pronto para decir” por qué el tren viajaba tan deprisa, indicó Dinh-Zarra.En su comunicado, el FBI dijo que la policía local fue la primera en llegar y no había información que sugiriera “un riesgo aumentado para los vecinos de Washington”.La velocidad máxima permitida en la vía disminuye de 127 kph (79 mph) a 48 kph (30 mph) justo antes de una curva para cruzar la Interestatal 5, que es donde se salió el tren de la vía, según una tabla preparada por el Departamento de Transportes del Estado de Washington.La tabla, con fecha del 7 de febrero, se envió a la Administración Federal de Ferrocarriles antes de la apertura de un servicio de pasajeros por una nueva ruta que reduce en 10 minutos el viaje entre Seattle y Portland, Oregon.Existe una tecnología que puede automáticamente hacer que un tren frene o baje de velocidad, pero no se estaba usando en ese tramo de la vía, dijo el presidente de Amtrak, Richard Anderson.En el 2015, un tren de Amtrak en Filadelfia iba al doble de la velocidad máxima permitida de 80 kph (50 mph) justo cuando negociaba una pronunciada curva, y se descarriló. Ocho personas murieron y más de 200 resultaron heridas.Kimberly Reason, empleada de Sound Transit, la agencia con sede en Seattle propietaria de la vía afectada, dijo que hay avisos sobre la máxima velocidad permitida a 3 kilómetros (2 millas) antes de la zona donde ocurrió el accidente.Eric Corp, concejal del poblado cercano de DuPont, dijo que el viernes estuvo en el tren junto con unos 30 dignatarios en un viaje especial antes del viaje inaugural de la nueva ruta.“Cuando estábamos acercándonos a esa curva, el tren disminuyó de velocidad considerablemente”, recordó Corp.El tren no estaba lleno. Había 80 pasajeros y cinco tripulantes a bordo al momento del descarrilamiento. Más de 70 personas resultaron heridas, entre ellas 10 con lesiones de gravedad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.