Se retira nominado de Trump por no probar experiencia

MUST WATCH: Republican @SenJohnKennedy asks one of @realDonaldTrump’s US District Judge nominees basic questions of law & he can’t answer a single one. Hoo-boy. pic.twitter.com/fphQx2o1rc



— Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) December 15, 2017

Matthew Petersen era candidato del tribunal de distrito del presidente Donald Trump, pero tras su audicencia de confirmación la semana pasada en el Comité Judicial del Senado, retiró su nominación, dijo un funcionario de la Casa Blanca, informó El Diario de Nueva York.Petersen, quien podía haber sido juez vitalicio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, tuvo problemas para responder preguntas básicas del Senador John Kennedy, un republicano de Louisiana.El video de ese momento se hizo viral después de que el senador Sheldon Whitehouse, un demócrata de Rhode Island, tuiteó un enlace al intercambio de cinco minutos, reportó CNN.El funcionario de la Casa Blanca no dijo por qué se retiró la nominación de Peterson.Otro funcionario de la Casa Blanca le dijo a la televisora que Trump aceptó la decisión de Petersen de retirar su nominación, quien actualmente se desempeña como comisionado de la Comisión Federal Electoral.Sus respuestas pusieron en duda su aptitud para el trabajo y los críticos de Trump aprovecharon el video como prueba de que el presidente está poniendo la ideología por encima de las calificaciones.Kennedy le dijo a CNN después de la audiencia que esperaba que la nominación de Petersen fuera retirada.“Espero que la Casa Blanca retire al Sr. Petersen”, dijo Kennedy. “No quiero verlo sufrir… Creo que él es inteligente, probablemente. Pero no se puede entrar en un tribunal federal por primera vez y decir ‘Aquí estoy, creo que quiero ser juez’. Simplemente no funciona de esa manera”.El nominado por el presidente Trump fue cuestionado por el senador Kennedy. Aquí algunos momentos clave:Senador Kennedy: “¿Ha participado en un juicio con un jurado?”Matthew Petersen: “No, no lo he hecho”K: “¿Civil?”P: “No”K: “¿Criminal?”P: “No”K: “¿Magistratura?”P: “No”K: “¿En una corte federal o estatal?”P: “No lo he hecho”.