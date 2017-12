Renuncia prominente juez de EU por acusaciones sexuales

Un prominente juez estadounidense anunció su retiro el lunes luego que varias mujeres le acusaron de conducta y comentarios sexuales inapropiados.El juez Alex Kozinski, de la Corte de Apelaciones en San Francisco, dijo en un boletín que la batalla sobre las acusaciones no sería buena para el poder judicial. Dijo que renunciaba inmediatamente.The Washington Post reportó la semana pasada que al menos 15 personas hicieron acusaciones contra Kozinski por incidentes que datan de décadas. Las acusaciones incluyen toqueteos inapropiados y comentarios lascivos.Kozinski dijo que cuando hablaba "de forma cándida" con secretarios legales, hombres y mujeres, "puede que no haya sido lo suficientemente consciente de los retos y presiones especiales que enfrentan las mujeres en sus lugares de trabajo". "Me duele conocer que hice que cualquiera de mis secretarias se sintiese incómoda. Esa no fue mi intención. Me disculpo sinceramente por ello".Leah Litman, profesora de derecho de la Universidad de California en Irvine, le dijo al Post que el juez habló de acabar de tener relaciones sexuales y le pellizcó un costado y una pierna en un restaurante la noche antes de que se presentaran juntos en un panel en su escuela en julio.Christine Miller, jueza retirada, dijo que Kizinski le agarró los senos durante un viaje en automóvil en 1986 tras una función de la comunidad legal en el área de Baltimore. Dijo que eso sucedió luego que ella declinó su oferta de irse a un motel a tener relaciones sexuales.Una abogada que no fue identificada dijo que Kozinski se le acercó cuando ella estaba sola en un evento en Los Ángeles en el 2008 y la besó en los labios y la abrazó repentinamente.El diario dijo que el esposo de la mujer confirmó el incidente y dijo que la pareja no pensó que podía hacer nada, dada la prominencia del juez.La semana pasada, el Post reportó que seis ex secretarias y otros miembros del personal del juez acusaron a Kozinski de conducta inapropiada, incluyendo mostrarles pornografía.Kozinski, de 67 años, fue el principal juez de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito, la mayor del país, desde el 2007 hasta el 2014. Es conocido por sus opiniones irreverentes y sus secretarios a menudo ganan posiciones prestigiosas en la Corte Suprema.