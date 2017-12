Destinó EU millones a programa secreto para investigar OVNI's

Entre 2007 y 2012, el Gobierno de EU destinó 22 millones de dólares anualmente del presupuesto del Departamento de Defensa (600 mil millones de dólares) a un programa secreto para investigar OVNI's, según una investigación de The New York Times.Las autoridades nunca informaron de la existencia del Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales (Advanced Aerospace Threat Identification Program, en inglés), pero tras las revelaciones, el Pentágono ha reconocido su existencia. Aunque el proyecto, que fue impulsado por el exsenador demócrata Harry Reid, perdió la financiación de Defensa en 2012, sus investigaciones siguen en curso, reveló El País.Desde una oficina oscura, escondida en los laberínticos pasillos del quinto piso del Pentágono, el experto en inteligencia militar Luis Elizondo y su equipo repasaba videos, documentos y otros materiales. En ellos se describen veloces aeronaves y extraños objetos que se suspenden en el aire. En uno de los videos, supuestamente se observa un objeto volador avistado en San Diego, California, que viaja contra vientos de más de 200 kilómetros por hora. Fue detectado por dos aviones de combate F/A-18F de la Marina. Los pilotos no creían lo que estaban viendo.Los investigadores del programa también entrevistaron a personas que aseguraban que habían experimentado encuentros físicos con OVNI's. Y hablaron con miembros del servicio militar que habían informado sobre avistamientos de aviones extraños. A principios de año, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publicó en su sitio web millones de páginas de documentos desclasificados, algunos de los cuales recogen a avistamientos y testimonios de OVNI's.Durante sus cinco años de duración oficial, el proyecto investigó informes y entrevistó a supuestos testigos de Objetos Voladores No Identificados. Aunque la financiación del programa finalizó en 2012 por los recortes, los trabajos han continuado activos, según han señalado participantes y oficiales del Departamento de Defensa. Elizondo también aseguró al diario que el proyecto continuó desarrollándose bajo su liderazgo en el Pentágono hasta el pasado octubre, cuando dimitió como protesta por "un secretismo excesivo".La mayor parte de los fondos fueron asignados a la empresa Bigelow Aerospace, una compañía de investigación aeroespacial dirigida por un amigo de Harry Reid, Robert Bigelow, un empresario multimillonario que trabaja con la NASA para producir naves espaciales expandibles. "Estoy absolutamente convencido de que los aliens existen", dijo hace años Bigelow en un programa de televisión.Sin embargo, el debate sobre la existencia de seres extraterrestes y la presencia de OVNI's en la Tierra sigue abierto. Sara Seager, una astrofísica del M.I.T. (Instituto de Tecnología de Massachusetts), señaló al diario estadounidense que no poder identificar un objeto volador no significa que proceda de otro planeta o galaxia. "A veces, la gente no entiende que a menudo hay fenómenos que no tienen explicación", subrayó la científica.El impulsor del programaHarry Reid, que se retiró este año del Congreso de EU, ha reiterado que está orgulloso del programa y que no estaba avergonzado por nada. "Creo que es una de las cosas buenas que hice en mi servicio al Congreso. He hecho algo que nadie ha hecho antes", afirmó en una entrevista reciente en Nevada.En 2009, el líder demócrata aseguró en una carta al entonces subsecretario de Defensa, William Lynn III, que se había avanzado mucho con "la identificación de varios hallazgos altamente sensibles y poco convencionales relacionados con la industria aeroespacial" y pidió que se limitase el acceso al programa a "unos pocos funcionarios de la lista".