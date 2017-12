Washington— El presidente Donald Trump se comprometió a trabajar con los países del hemisferio para reducir el poder del crimen organizado y limitar la influencia "maligna" de competidores como China y Rusia.En la nueva estrategia de seguridad nacional que presentó el lunes, Trump identificó como prioridad temas en los que insistió durante su campaña electoral: la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y la modernización de los acuerdos comerciales para que sean "justos" y "recíprocos".La estrategia no se refiere explícitamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Estados Unidos negocia con México y Canadá desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.El documento de 68 páginas difundido por la Casa Blanca no menciona a México una sola vez, aunque anuncia que brindará apoyo a países del hemisferio para identificar a capos del narcotráfico y sus empresas con la meta de contrarrestar el poder que ejerce el crimen organizado.Los países latinoamericanos más citados en el documento son Cuba y Venezuela.El documento señala que China busca colocar al hemisferio bajo su órbita a través de préstamos e inversiones, y que además junto a Rusia apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, desde donde ambos países procuran expandir contactos militares y ventas de armas al resto de la región."Los Estados democráticos del hemisferio tienen un interés compartido en confrontar amenazas a su seguridad", reza el documento.También invita a los países americanos a sumarse a la iniciativa de "aislar a gobiernos que rehúsen actuar como socios responsables para el avance de la paz y la prosperidad".La estrategia también subraya la necesidad de adelantar una reforma para promover la migración a Estados Unidos por méritos profesionales y no vínculos familiares.El plan del presidente republicano, que podría alterar significativamente las relaciones internacionales de Estados Unidos de implementarse completamente, tiene cuatro pilares: proteger el territorio, promover la prosperidad estadounidense, demostrar paz a través de la fuerza y promover la influencia estadounidense en un mundo competitivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.