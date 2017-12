Retoma actividad aeropuerto de Atlanta

Atlanta— El servicio de electricidad quedó restablecido en la totalidad del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, poco antes de la medianoche, después de más de nueve horas de suspensión de operaciones, informaron las autoridades aeroportuarias.El apagón provocó que más de mil vuelos se quedaran en tierra apenas a unos días de la Navidad.El repentino corte de energía originado por un incendio en una instalación eléctrica subterránea paralizó el concurrido aeródromo."La electricidad fue restaurada. Se han servido más de 5 mil comidas a los pasajeros. Los trenes estarán operativos pronto", anunció la empresa Georgia Power en su cuenta de Twitter.Los pasajeros que esperaban en el aeropuerto se quedaron a oscuras cuando las luces se apagaron alrededor de las 13:00 horas locales. El apagón suspendió todas las salidas y los aviones que debían llegar no despegaron en su lugar de origen. Los vuelos internacionales fueron desviados, según las autoridades.El alcalde de la ciudad, Kasim Reed, tuiteó anoche que todos los pasajeros pudieron desembarcar de las aeronaves sin problemas.La ciudad de Atlanta anunció en su página de Twitter que proporcionaría un servicio de transporte hasta el Centro de Convenciones de Georgia para quienes necesitaran pasar la noche allí, donde recibirían comida de la cadena de restaurantes especializada en pollo Chick-fil-A.Emilia Duca, una pasajera de Delta de 32 años que viajaba a Wisconsin desde Bogotá, Colombia, se quedó varada en Atlanta. Según su relato, la Policía llevó a los pasajeros que estaban en la zona de recepción de equipajes a una planta más alta. Los restaurantes y tiendas estaban cerrados y las máquinas de venta de productos no funcionaban, agregó."Mucha gente estaba llegando y nadie se iba. Nadie está diciendo nada oficial. Estamos varados aquí", manifestó. "Es una pesadilla".Algunos pasajeros dijeron que no hubo información de los responsables aeroportuarios y se quejaron de falta de ayuda a discapacitados y ancianos para moverse por las instalaciones ante la imposibilidad de usar escaleras mecánicas o ascensores.Delta, que tiene su foco de operaciones en Atlanta, será la más afectada por el apagón. La aerolínea tuvo que cancelar casi 900 vuelos ayer y otros 300 hoy, casi todos ellos en Atlanta, según el servicio de monitoreo FlightAware.com.El aeropuerto Hartsfield-Jackson -que ofrece servicio a 104 millones de pasajeros al año- es el más transitado del mundo desde 1998. Por él transitan una media de 275 mil pasajeros al día, con casi 2 mil 500 despegues y aterrizajes, según su sitio web.

