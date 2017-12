Descarta Donald destituir a fiscal especial

Washington— El presidente Donald Trump dijo el domingo que no considera despedir al fiscal especial Robert Mueller aun cuando su gobierno se ha visto obligado a lidiar una vez más con la creciente pesquisa sobre Rusia que ha empañado a la Casa Blanca durante gran parte de su primer año en el cargo.A su regreso a la Casa Blanca desde Campo David, se le preguntó a Trump si consideraría emprender el proceso para destituir a Mueller, que investiga si la campaña del presidente se coordinó con funcionarios rusos durante los comicios del año pasado.El presidente respondió: “No, no lo estoy haciendo”.Sin embargo, Trump señaló que la acción de Mueller para acceder a miles de emails que fueron enviados y recibidos por representantes suyos antes del inicio de su gobierno suscitó un aumento de las críticas de los conservadores, incluso de los abogados que participaron en la transición, y reavivó los rumores de que el mandatario podría actuar para poner fin a la investigación.“No se ve bien. Es bastante triste ver que mi gente está muy molesta”, declaró Trump. “No puedo imaginar que haya algo contra ellos, francamente. Porque como lo dijimos, no hay colusión. No hay colusión de ningún tipo”.El sábado, el asesor legal del equipo de transición envió una carta a dos comisiones del Congreso en la que decía que los investigadores de Mueller habían obtenido en forma indebida miles de documentos sobre la transición.Los investigadores no solicitaron directamente los correos al grupo de transición del mandatario, Trump For America, que aún existe, sino a la Administración General de Servicios de Estados Unidos (ASG por sus siglas en inglés), una agencia federal independiente que archivó los materiales, según fuentes cercanas al grupo de transición.Un portavoz de Mueller dijo el material se obtuvo apropiadamente.“Cuando hemos obtenidos correos electrónicos durante nuestra actual investigación penal, hemos recurrido al consentimiento del dueño de la cuenta o al debido proceso penal”, afirmó dijo Peter Carr.Sin embargo, muchos aliados de Trump han aprovechado el asunto como un nuevo pretexto para mellar la credibilidad de la investigación. Miembros de la prensa conservadora y algunos legisladores republicanos han comenzado a cuestionar sistemáticamente los motivos y la credibilidad de Mueller, mientras el mismo presidente ha descrito como una “desgracia” que algunos mensajes de texto y correos electrónicos de dos agentes del FBI tuvieran un contenido anti-Trump. Uno de esos agentes formaba parte del equipo de Mueller y ya fue despedido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.