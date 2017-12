Eclipsa pesquisa rusa victoria legislativa de Trump

Washington— Preparado para disfrutar su primera victoria legislativa, el equipo del presidente Donald Trump se vio forzado de nuevo el domingo a lidiar con una creciente pesquisa de la interferencia de Rusia en las elecciones que ha acosado a la Casa Blanca por gran parte del primer año del presidente.Los congresistas republicanos planean aprobar una vasta ley de reforma de impuestos esta semana, pero Washington estaba igualmente concentrado en conjeturas sobre los próximos pasos de Trump y del fiscal especial Robert Mueller, que investiga si la campaña del presidente coordinó con funcionarios rusos durante las elecciones del año pasado. Mueller ha conseguido acceso a miles de mensajes electrónicos enviados y recibidos por funcionarios de Trump antes del comienzo de su presidencia, lo que ha sido criticado por abogados del equipo de transición y ha renovado especulaciones de que Trump pudiera actuar para concluir la pesquisa.Aunque el secretario del Tesoro Steve Mnuchin estaba presentándose en los programas noticiosos dominicales para celebrar la casi segura victoria de la ley fiscal, tuvo primero que responder a preguntas en "State of the Union", de CNN, sobre si creía que Trump iniciaría el proceso para despedir a Mueller."No tengo razón alguna para creer que el presidente vaya a hacer eso, pero es obviamente su decisión", dijo.Mnuchin añadió que "vamos a tener que superar esta investigación, es una enorme distracción", pero declinó decir cómo le gustaría que terminase. Marc Short, director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, fue también interrogado sobre la suerte de Mueller durante su presentación en "Meet the Press", de la NBC y llamó a un pronto fin de la investigación, aunque insistió en que Trump no había discutido despedir a Mueller."No se ha hablado de eso en la Casa Blanca", dijo.Pero aunque la administración continuó prometiendo cooperar con Mueller, aliados de Trump han aumentado sus acusaciones de que la investigación es ilegítima y está comprometida. El sábado, el asesor legal del equipo de transición les envió una carta a dos paneles del Congreso en la que dijo que los investigadores de Mueller habían obtenido documentos de forma inapropiada.De acuerdo con fuentes familiares con el equipo de transición, Trump for America, los investigadores no le pidieron directamente los documentos al equipo, aún activo, sino que los obtuvieron de la Administración de Servicios Generales, una agencia federal que guardó el material.Un portavoz de Mueller dijo que los documentos fueron obtenidos apropiadamente. "Cuando hemos obtenidos mensajes electrónicos, hemos garantizado el consentimiento del dueño de la cuenta o el proceso penal apropiado", dijo Peter Carr.Muchos demócratas han expresado alarma sobre la posibilidad de un despido de Mueller, diciendo que desataría una crisis constitucional.Algunos republicanos también se oponen, incluyendo el senador John Cornyn, quien dijo que la idea sería "un error".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.