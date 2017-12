Falla Trump con su America First

El viernes anterior al Día de Acción de Gracias, Kenny Johnson salió de la planta de Nelson Global Products de Clinton, Tennessi, por última vez. Después de haber pasado casi 13 años fabricando tubos de escape para tractocamiones, Johnson de 41 años, pasó sus últimas semanas en la planta observando cómo se entrenaban empleados mexicanos para desempeñar su trabajo, djo hoy The Washington Post.“Los traen en diferentes ocasiones en grupos de tres o cuatro”, dijo. “Para aprender los puestos que se desempeñarán en México”.Este es el tipo de distanciamiento económico que el presidente Trump se comprometió a impedir con su política ‘America First’. Durante el año pasado, amenazó con imponer un nuevo impuesto a las empresas que se atrevieran a producir en el extranjero y en repetidas ocasiones proclamó el inminente regreso de millones de empleos estadounidenses que estaban en otros países.Sin embargo, la persuasión presidencial no encaja en el mercado. Para reducir los costos en un ambiente competitivo global, los ejecutivos de Nelson Global anunciaron en mayo el cierre de la fábrica en Clinton y una planta filial en Minnesota.Los 149 empleos de Clinton y el equipo fueron distribuidos en las otras instalaciones de la empresa situadas en Carolina del Norte y Monterrey, México, aun cuando el presidente ha anunciado su agenda de nacionalismo económico en Washington.De hecho, Trump podría empeorar las cosas.Lo que sucedió con los trabajadores de Clinton, aseguran expertos fiscales, probablemente le sucederá a más estadounidenses si la reforma fiscal republicana se convierte en ley.La legislación no elimina los incentivos que desde hace tiempo han tenido las empresas para mudarse al extranjero y en algunos casos, podría incrementarlos, señalan.La versión final de esa propuesta fiscal podría reducir el impuesto corporativo del 35 por ciento, que es uno de los más altos del mundo, a un 21 por ciento. Ese cambio, que es una respuesta a las peticiones de la comunidad empresarial, está diseñado para alentar más inversión en Estados Unidos, lo cual, a su vez, podría crear más empleos y aumentar los salarios.“Conociendo al presidente Trump, es probable que beneficie más a las empresas y a la gente rica que a los trabajadores normales como nosotros”, comentó un empleado que gana 16 dólares la hora como encargado de materiales.De acuerdo a la ley actual, el 35 por ciento de impuesto corporativo se aplica a las ganancias obtenidas en el extranjero, sólo cuando son regresadas al país.Sin embargo, la legislación podría permitir que unos 2.6 trillones de dólares que las corporaciones han acumulado fuera del país regresen a Estados Unidos y se les aplique un impuesto que sería del 15 por ciento.En el futuro, las empresas tendrían que pagar un 10 por ciento como mínimo sobre los ingresos obtenidos en el extranjero, por encima de cierto nivel. Esa provisión es una manera de desalentar la fuga de empleos y ganancias al extranjero.El efecto final es malo para los trabajadores en lugar de ayudarlos, por estas tres razones:Primero, las empresas tendrían que pagar un impuesto mínimo global únicamente sobre las ganancias por encima de una tasa de retorno “rutinaria” sobre activos tangibles -tales como las fábricas- que tienen en el extranjero. Así que, entre más equipo tengan en otros países, más ingresos libres de impuestos pueden ganar. Por lo tanto, la legislación ofrece a las empresas “un incentivo perverso” para cambiar las líneas de ensamble al extranjero.Segundo, la propuesta de ley establece una tasa de retorno “rutinaria” del 10 por ciento, mucho más generosa que lo que usualmente había sido el caso. Tal situación es normalmente fijada en un par de puntos porcentuales por encima de los rendimientos libres de riesgo del Tesoro, que actualmente es de alrededor del 2.4 por ciento.Como resultado de esto, una empresa estadounidense que construye una planta de 100 millones de dólares en otro país y tiene una ganancia de 20 millones de dólares podría pagar 1 millón de dólares en impuestos contra los 4 millones de dólares que desembolsaría sobre la misma ganancia obtenida en Estados Unidos.Finalmente, el impuesto mínimo podría ser calculado sobre un promedio global en lugar de los países individuales en donde opera la empresa. Así que, una multinacional estadounidense podría disminuir sus impuestos cambiando sus ganancias de un lugar en Estados Unidos a paraísos fiscales tales como las Islas Caimán.

