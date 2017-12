'Veta' EU palabras de textos oficiales

Ciudad de México— La Administración de Trump está prohibiendo a los funcionarios de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos utilizar una lista de siete palabras en documentos oficiales preparados para el presupuesto del 2018, según reportes del diario The Washington Post.Los analistas de políticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta (CDC, por sus siglas en inglés) recibieron una lista que incluye palabras como “diversidad”, “feto” o “transgénero”, durante una reunión con altos funcionarios que participó en un informe.Las palabras prohibidas son “vulnerable”, “titularidad”, “diversidad”, “transgénero”, “feto”, “basado en evidencia” y “basado en la ciencia”.En algunos casos, a los analistas se les propusieron frases alternativas.En lugar de “basado en evidencia científica” o “basado en la evidencia”, la frases sugeridas sugieren “CDC basa sus recomendaciones en la ciencia en consideración con los estándares y deseos de la comunicad.En otros casos no se ofrecieron palabras de reemplazo.El Departamento de salud y Servicios Humanos, encargado de supervisar el CDC afirmó que continuará utilizando la mejor evidencia científica disponible para mejorar la salud de los ciudadanos en el país, según declaraciones del Departamento, Matt Lloyd.“El HHS también recomienda encarecidamente el uso de datos de resultados y evidencia en las evaluaciones de los programas y las decisiones presupuestarias”, aseguró.La forma de abordar temas como la orientación sexual, la identidad de género y el aborto –los cuales recibieron visibilidad en la Administración de Obama– ha sido polémica en la Presidencia de Trump.Otros departamentos, como el de Justicia, Educación y Vivienda, han cambiado algunas políticas federales y la forma en que recopilan información gubernamental sobre la comunidad LGBT en el país.El Departamento de Salud descartó en marzo preguntas relacionadas con orientación sexual e identidad de género realizadas en dos encuestas a adultos mayores.Además, el departamento eliminó la información sobre la comunidad LGBT en su sitio web.La reunión sobre las palabras prohibidas en el CDC fue dirigida por Alison Kely, una funcionario de carrera que es una líder en la Oficina de Servicios Financieros de la agencia, según un analista que habló bajo condición de anonimato.Kelly no dio más detalles sobre la lista y aseguró que sólo retransmitía información.

