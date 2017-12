La censura del gobierno de Trump a sus dependencias

Washington — La administración de Trump notificó a múltiples divisiones dentro del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS) que deben evitar el uso de ciertas palabras o frases en documentos oficiales que están siendo elaborados para el presupuesto del año entrante.Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los cuales son parte del HHS, les fue entregada una lista de siete palabras o frases prohibidas durante una reunión el jueves con funcionarios de alto rango del CDC, quienes supervisan el presupuesto. Las palabras que deben evitarse son: “vulnerable”, “derecho”, “diversidad”, “transgénero”, “feto”, “basado en evidencia” y “basado en la ciencia”.Una segunda agencia del HHS recibió una guía similar para evitar el uso de “derecho”, “diversidad” y “vulnerable”, de acuerdo con un funcionario que formó parte de un informe a comienzos de la semana. A los participantes de la agencia también se les dijo que utilizaran “Obamacare” en lugar de ACA, o Ley de la Salud Asequible, y utilizar “mercados” en vez de “lugares de mercado” para describir los sitios donde la gente puede adquirir un seguro de salud.Mientras tanto, en el Departamento de Estado, ciertos documentos se refieren a la educación sexual como “abstinencia ante el riesgo sexual”.El funcionario que puso a disposición el informe en la segunda agencia del HHS hizo referencia a un documento de la Oficina del Manejo y Presupuesto (OMB) en el que se detallan los lineamientos para el presupuesto del año fiscal del 2019, según dijo el funcionario entrevistado el sábado. No se dio explicación alguna sobre el cambio en el lenguaje. El funcionario del HHS habló bajo condición de anonimato debido a que tal información se supone que es “confidencial”. La persona no quiso nombrar a la agencia para proteger la identidad de los funcionarios involucrados en las pláticas.No se sabe si otras agencias federales han recibido instrucciones de evitar el uso de ciertas palabras, y si ese es el caso, a qué grado deben hacerlo, al preparar sus documentos presupuestales para el año entrante. Los funcionarios entrevistados en las dos agencias del HHS dijeron que la restricción de lenguaje era un tanto inusual y algo que nunca se había hecho en años anteriores.La OMB supervisa el proceso que culmina con la propuesta anual de presupuesto del presidente que es presentada ante el Congreso. El documento presupuestal, que por lo regular consta de varios volúmenes, por lo general refleja las prioridades de una administración. Un vocero de la OMB no respondió a una petición para dar un comentario.La noticia de tales instrucciones para dejar de utilizar estas palabras y frases provocó la indignación de grupos científicos, investigadores y organizaciones defensoras, quienes expresaron su descontento en Twitter y otras redes sociales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.