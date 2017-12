El equipo de basquetbol de preparatoria de Eagle Grove, un poblado de 3 mil 700 habitantes, viajó 60 millas por la autopista 69 en Iowa para jugar contra el equipo de Forest City, un enclave de 4 mil 100 habitantes. Serían las Águilas contra los Indios, una dura competitividad en el centro del país. Para algunas personas, esta es una de las tradiciones más estadounidenses que se puedan encontrar.En cierto punto durante la transmisión en línea del partido el mes pasado, dos locutores anglosajones de la estación de radio KIOW en Forest City, comenzaron a burlarse de los nombres hispanos de algunos de los jugadores de la más diversa comunidad de Eagle Grove. “Todos son extranjeros”, dijo Orin Harris, un locutor de muchos años; su compañera, Holly Jane Kusserow-Smidt, una operadora de consola en la estación quien era maestra del tercer año de primaria, respondió: “Exacto”.Para algunas personas, esto es lo más estadounidense que se puede encontrar.Harris luego pronunció un término que ocasionalmente es utilizado últimamente como una burla racial, o como una burda aseveración de que el país está siendo protegido de las fuerzas que lo amenazan. Ese término es, simplemente, el apellido del actual presidente estadounidense.“Como diría Trump, vuelvan por donde vinieron”, dijo Harris.“Bueno, algunos dirían eso, sí”, dijo Kusserow-Smidt. “En veces yo también pienso igual”.La controversial elección presidencial del año pasado le abrió el camino al odio. Un análisis de los datos delictivos del FBI, realizado por el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo en la Universidad Estatal de California en San Bernardino, encontró un incremento del 26 por ciento en incidentes de discriminación en el último trimestre del 2016 –justo en el periodo más intenso de la elección– en comparación al mismo periodo del año pasado. Dicha tendencia ha continuado en el 2017, con los datos parciales más recientes de las ciudades más pobladas de la nación mostrando un incremento del 12 por ciento.Adicionalmente, los episodios antimusulmanes se han casi duplicado desde el 2014, de acuerdo con Brian Levin, director del centro, el cual, según ha dicho, ha registrado más “mega mítines” realizados por nacionalistas blancos en los últimos dos años que en los 20 años anteriores. “Nunca había visto algo parecido durante las tres décadas que llevo trabajando en este tema”, dijo.Junto con todos estos incidentes existe un fenómeno muy distinto al racismo rutinario con el que el país está tan familiarizado: el provocativo uso de “Trump”, haciendo referencia al hombre cuyos comentarios sobre los mexicanos, musulmanes e inmigrantes indocumentados –aunados a sus tibias respuestas hacia las actividades de los nacionalistas blancos– resultaron ser muy controversiales. Sus palabras se han convertido en un detonante en el campo de juego de los deportes, en sus críticas hechas públicas de los atletas afroamericanos, a quienes considera que son antipatriotas o unos malagradecidos.Funcionarios en la Universidad Estatal de Salem en Massachusetts descubrieron grafitis de odio pintados en bancas y en una cerca que circunda el campo de béisbol, incluyendo uno que decía “Trump #1 Sólo Blancos USA”. Un migrante indocumentado en Michigan le reportó a la Policía que dos atacantes le habían grapado un mensaje con un insulto racial en su estómago después de que le dijeran que, “Trump no te quiere”. Un empresario anglosajón de Massachusetts en el Aeropuerto Internacional Kennedy en Nueva York fue acusado de amenazar y agredir a una trabajadora de una aerolínea que vestía un hijab, diciendo, entre otras amenazas: “Trump está aquí ahora, y él se deshará de todos ustedes.”En un correo electrónico, la Casa Blanca denunció el viernes el uso del nombre del presidente en casos como estos. “El presidente condena la violencia, la intolerancia y el odio en todas sus formas, y considera que todo aquel que llegue a invocar su nombre, o el de cualquier otra figura política con tales fines es una persona despreciable”, dijo Raj Shah, un vocero de la Casa Blanca.Aun así, esta tendencia persiste. Por todo el país, estudiantes han utilizado el nombre del presidente para burlarse o provocar a sus oponentes minoritarios en eventos deportivos. En marzo, aficionados anglosajones en la suburbana preparatoria de Canton en Connecticut gritaron “¡Trump, Trump, Trump!” mientras que los jugadores de la preparatoria Hartford’s Classical, los cuales prominentemente son afroamericanos e hispanos, cobraban algunos tiros libres en un partido de basquetbol. También llegaron a vitorear “¡Él es nuestro presidente!”Los jugadores visitantes y sus chaperones interpretaron los gritos no como una repentina muestra de lealtad presidencial, sino como un mantra cargado de racismo con la intensión de molestar. Como si Donald J. Trump fuera el presidente en los suburbios anglosajones y no en el interior de las ciudades con una mayor diversidad.“No sé qué tiene que ver la política con el basquetbol”, dijo Azaria Porter, la entonces manager de 16 años del equipo de Classical, al Hartford Courant. “Simplemente fue molesto.”En cuanto al partido, Classical venció a Canton.De acuerdo con varios académicos de historia estadounidense, la invocación del nombre de un presidente como una abrupta declaración de exclusión, en lugar de la inclusión, parece no tener ningún precedente. “Si nos ponemos a buscar analogías históricas, creo que nos encontramos en territorio virgen”, dijo Jon Meacham, autor de varios libros sobre los presidentes, incluyendo la biografía ganadora del Premio Pulitzer de Andrew Jackson.Michael Beschloss, un historiador presidencial, concuerda con ello. “Si vemos a los presidentes de la era moderna, ver si el nombre de ellos puede ser utilizado de la misma manera”, dijo. “Podemos ver que no es así. ¿Hoover? O ¿Eisenhower? ¿Se podrían imaginar una situación como esa?” (Dan Barry y John Eligondec /The New York Times)

