Contemplan despedir a Mueller antes de Navidad

La representante Jackie Speier, demócrata de California, dijo ayer que hay “rumores” en el Capitolio que sugieren que el presidente Trump podría despedir al consejero especial Robert Mueller antes de Navidad, después de que el Congreso salga de Washington para el receso de invierno.“El rumor en el Capitolio cuando yo salí ayer era que el presidente iba a dar un importante discurso al final de la semana. Y el 22 de diciembre, cuando saliéramos de D.C. iba a despedir a Robert Mueller”, según dijo Speier a KQED News de California.Speier, una miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que Trump intentaba ponerle fin a la investigación del comité en torno a la interferencia rusa en la elección del 2016, señalando la falta de interrogatorios programados para el nuevo año.El New York Times reportó el viernes que el comité está programando a sus últimos testigos del año a que rindan su testimonio en Nueva York, a pesar de importantes votaciones que habrá en Washington D.C. y confirmó que no hay testigos adicionales programados aún para el 2018.“Creo que lo podemos leer entre líneas”, dijo Speier. “Creo que este presidente quiere que todo esto termine. Quiere ponerle fin a estas investigaciones, y quiere despedir al consejero especial Mueller”.El demócrata de rango en el comité, el representante Adam Schiff, de California, también dijo el viernes que le preocupa que los republicanos al frente del comité estén buscando la manera de finalizar la investigación para finales del año.“Los republicanos no han programado testigos para después del próximo viernes y ninguno en el 2018. Tenemos docenas de importantes testigos de aspectos clave de nuestra investigación que ellos se han rehusado a contactar y muchas solicitudes de documentos que siguen sin ser revisados”, según tuiteó el viernes.La Casa Blanca no respondió a una petición para dar un comentario. Los rumores de que Trump podría despedir a Mueller han estado circulando desde que Mueller fue nombrado al cargo en mayo.“No hay intención ni plan alguno de hacer cambios con respecto al consejero especial”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en octubre.

