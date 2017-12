Amarran republicanos reforma tributaria

Nueva York— Los líderes republicanos se acercaron a una victoria en su plan tributario después de que los senadores Marco Rubio, por Florida, y Bob Corker, por Tennessee, respaldaran el proyecto final.Lo anterior da un gran impulso a las perspectivas de que los conservadores puedan impulsar la medida a través del Congreso la próxima semana, justo antes de Navidad.Rubio había dicho anteriormente que se opondría al proyecto a menos que se hiciera más generoso el crédito fiscal infantil para las familias de bajos ingresos, cuestión que sus colegas aceptaron.La factura final permitirá a las familias que no deben impuestos federales sobre la renta reclamar hasta mil 400 dólares de un total de 2 mil del crédito tributario por hijos, en comparación con mil 100 en la versión original.El proyecto de ley del Senado reduce el límite de ingresos que las familias deberán tener para reclamar el crédito mediante la eliminación gradual de los beneficios, con familias que ganen hasta 400 mil dólares al año, frente a los 500 mil planteados en el proyecto original."Un paso sólido hacia reformas más amplias que son tanto pro-crecimiento como pro-trabajador '', escribió en Twitter el legislador de Florida.Por su parte, Corker, que se había resistido también al respaldo de la reforma, dijo que se vio obligado a apoyar la medida como resultado de muchas conversaciones en los últimos días con personas tanto en Tennessee como en todo el país para mejorar el proyecto.Nuevos detalles del proyecto, compartidos al diario The New York Times, revelaron que los legisladores realizarán otros cambios de última hora, como la eliminación del impuesto mínimo alternativo corporativo y la reducción de la tasa impositiva individual superior al 37 por ciento, comparada con una la vigente de 39.6 por ciento, mediante algunos ajustes.El proyecto de ley, que fue firmado por los republicanos de ambas cámaras, incluye algunos cambios importantes de la versión que aprobó el Senado a principios de diciembre.La fecha de vencimiento de 2025 para las reducciones individuales se mantendrá, al igual que el impuesto al patrimonio, el cual se aplicará a menos estadounidenses en el futuro.En la parte central de la ley de 1.5 mil millones se encuentran grandes recortes de impuestos para corporaciones y otras empresas, las cuales, según los republicanos, crearán empleos, inversiones y crecimiento económico.

