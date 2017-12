Un cirujano británico consumado ha admitido marcar dos de los hígados de sus pacientes con sus iniciales. Sí, lo leíste bien, escribe CNN.El médico Simon Bramhall, de 53 años, admitió ante el Tribunal de la Corona de Birmingham que marcó "SB" en el hígado de dos pacientes de trasplante en 2013 utilizando un rayo de argón. Los coaguladores de haz de argón se usan comúnmente durante tales operaciones para detener el flujo sanguíneo.La obra de Bramhall no pareció dañar el hígado, pero el diario Telegraph informó que uno de los pacientes terminó teniendo otras complicaciones y que las iniciales se descubrieron durante un procedimiento de seguimiento. ¡Sorpresa!Bramhall fue suspendido en 2013 y renunció a su puesto quirúrgico en el Queen Elizabeth Hospital de Birmingham en 2014. Un representante de la Corte de Birmingham dijo que fue acusado de asalto por daños corporales reales, pero se declaró culpable este miércoles de una menor acusación de agresión que aquí se refiere al acto físico de inscribir los hígados. Está libre bajo fianza y será sentenciado el 12 de enero.Elizabeth Reid, fiscal especialista del Crown Prosecution Service en Londres, dijo que las acciones de Bramhall fueron "deliberadas y conscientes"."Esas agresiones no fueron solo éticas sino también criminales", dijo en un comunicado Reid. "Fue un abuso de la confianza que depositaron en él los pacientes".Después de que renunció en 2014, Bramhall le dijo a la BBC que había cometido un "error", en referencia a los incidentes.Los esfuerzos para contactar al bufete de abogados RadcliffesLeBrasseur para obtener comentarios del abogado de Bramhall no tuvieron éxito.

