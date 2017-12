Aprueba Washington fin a neutralidad de Internet

Washington— Las autoridades de telecomunicaciones de Estados Unidos derogaron ayer una serie de reglas de “neutralidad en Internet” que datan del gobierno de Obama, con lo que otorgan a proveedores de internet como Verizon, Comcast y AT&T manos libres para reducir la velocidad o bloquear páginas y aplicaciones como les parezca o para cobrar para darles más velocidad.En una votación de 3-2 apegada a líneas partidistas, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) desechó un viejo principio que indicaba que todo el tráfico en Internet debía tratarse de la misma manera.Las grandes compañías de telecomunicaciones habían presionado para anular las reglas, y aseguraban que eran estrictas y desalentaban la inversión en redes de banda ancha.“¿Qué fue lo que hizo hoy la FCC?”, preguntó el presidente del organismo, el republicano Ajit Pai. “En términos simples, restauramos el marco de mínima reglamentación que ha regido a Internet durante la mayor parte de su existencia”.El empeño por eliminar las reglas ha generado temores entre los defensores de los consumidores, varias compañías web y los estadounidenses comunes, de que sus compañías telefónicas y de televisión de paga podrán controlar qué es lo que la gente ve y hace en Internet.Pero la industria de la banda ancha ha prometido que la experiencia en Internet para el público no sufrirá cambios.Es poco probable que la votación de la FCC sea definitiva. Los defensores de la neutralidad en internet amenazaron con impugnaciones legales y el fiscal general de Nueva York prometió encabezar una demanda de varios estados.Mark Stanley, portavoz de la organización de libertades civiles Demand Progress, dijo que existe una “buena posibilidad” de que el Congreso revierta la decisión.“El hecho de que el presidente Pai prosiguiera con esta política tan impopular es alarmante a cierto grado”, dijo. “Pero no es sorprendente, por desgracia”.Alrededor de 60 manifestantes se reunieron ayer en Washington para protestar en contra de la decisión de la FCC. Justo antes de la votación, se evacuó brevemente la sala de audiencias y se realizó una inspección por motivos de seguridad que no fueron especificados.La FCC acató el principio de neutralidad en la red durante más de una década y lo consagró en su reglamento adoptado en 2015.Según las nuevas reglas que se aprobaron el jueves, las empresas como Comcast y AT&T de todo el mundo podrían reducir la velocidad o bloquear el acceso a servicios que no les gustan o con los que compiten.También podrían cobrar cuotas más altas a sus rivales y obligarles a pagar por una velocidad de transmisión mayor. Lo único que tienen que hacer es publicar sus políticas en línea o informar a la FCC.Ya ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, en 2007 The Associated Press descubrió que Comcast bloqueaba o reducía la velocidad de algunas transferencias de archivos. Y AT&T bloqueó Skype y otros servicios de llamadas por internet para iPhone hasta 2009.El cambio de reglas también elimina ciertas protecciones federales al consumidor, obstruye leyes estatales que contradicen la postura de la FCC y en general transfiere la supervisión de los servicios de internet en su totalidad a otra agencia, la Comisión Federal de Comercio.Angelo Zino, analista de CFRA Research, dijo que prevé que AT&T y Verizon sean los más beneficiados con el cambio de reglas debido a que podrían darle prioridad a las películas, programas y otros videos o servicios musicales que ellos proveen. Eso podría perjudicar a rivales como Sling TV, Amazon, YouTube y algunos otros servicios que ni siquiera se han creado.

