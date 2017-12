Anulan reglas sobre neutralidad de Internet en EU

Este jueves la Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de desmantelar el histórico reglamento que regula a las empresas dedicadas a brindar conexión a Internet a los consumidores, otorgando a las compañías de banda ancha poder potencial para redefinir las experiencias en línea de los estadounidenses, informó The New York Times.La dependencia eliminó las llamadas regulaciones de neutralidad en la red que prohibían a los proveedores de banda ancha bloquear sitios de Internet o cobrar por servicio de mayor calidad o por cierto contenido. El Gobierno Federal tampoco regulará el Internet de alta velocidad como si fuera servicio público, como el teléfono.La medida revirtió la decisión tomada por la instancia en 2015, durante la administración Obama, destinada a proteger mejor a los estadounidenses que han adoptado el Internet para la mayoría de sus comunicaciones.Ajit Pai, el director de la comisión, señaló que la marcha atrás en las reglas ayudaría eventualmente a los consumidores debido a que los proveedores de banda ancha como AT&T y Comcast podrían ofrecer una mayor diversidad de opciones en sus servicios. En la votación 3-2 Pai fue apoyado por los otros dos comisionados republicanos.La eliminación de las regulaciones sobre neutralidad en Internet es la medida más importante y polémica de la Comisión Federal de Comunicaciones bajo el mando de Pai.Los críticos de los cambios dicen que los consumidores podrían tener mayores dificultades para encontrar contenido en Internet y que las empresas de reciente creación tendrán que pagar a fin de llegar a los consumidores. Durante la última semana, ha habido cientos de manifestaciones alrededor de Estados Unidos. Varios grupos anunciaron su intención de impugnar la modificación.A pesar del revuelo, no queda claro qué tanto cambiará para los usuarios de Internet. Las reglas constituían básicamente una medida de protección, cuyo objetivo principal era impedir que las empresas de telecomunicaciones favorecieran a ciertos sitios por encima de otros. Y las grandes compañías de telecomunicaciones han prometido a los consumidores que no se modificarán sus experiencias en línea.

