Hidalgo, Texas— La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo ayer que espera que la construcción del muro fronterizo con México comience pronto.La funcionaria hizo sus declaraciones de pie frente a la cerca actual en Texas. Dijo que no sabía cuándo el gobierno podría comenzar a construir el muro. Varios prototipos están siendo probados en San Diego.Una propuesta de mil 600 millones de dólares para financiar un tramo de 97 kilómetros (60 millas) de muro en Texas se ha estancado en el Congreso.Nielsen dijo que el sistema de inmigración enfrenta una “crisis nacional” que requiere además cambios para reducir el número de solicitudes de asilo y para acelerar las deportaciones.Nielsen habló el martes en Austin, donde criticó las llamadas ciudades santuario y elogió a Texas por colaborar con las autoridades federales de inmigración.La secretaria de Seguridad Nacional advirtió que va a ser “muy, muy difícil” que un inmigrante pueda ingresar de forma ilegal a Estados Unidos o permanecer sin documentos dentro de territorio estadounidense.“Tengo un mensaje para aquellos que piensan venir o permanecer ilegalmente: su tiempo se ha acabado”, dijo Nielsen ayer, en una rueda de prensa que tuvo como telón de fondo el muro que marca la frontera con México en la comunidad de Hidalgo, Texas.“Esta administración está comprometida con hacer cumplir la ley y con garantizar la seguridad fronteriza”, indicó.Nielsen, quien fue confirmada en el cargo por el Senado el pasado 5 de diciembre, dijo que toma en promedio 680 días procesar un caso de migración, por lo que muchos migrantes son liberados al no poderlos mantener en custodia y no vuelven a comparecer ante un juez, lo que dificulta su remoción.Agregó que se está registrando “una explosión en los casos de asilo”, muchos de los cuales argumentan situaciones no creíbles, y puntualizó que existe un rezago de 270 mil casos de asilo por procesar y otros 250 mil que están en curso en las cortes de migración.Nielsen aseguró que la administración del presidente Donald Trump actúa para atender todas las áreas del sistema migratorio, comenzando con la prioridad de asegurar la frontera.

