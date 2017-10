Condena McCain ‘nacionalismo espurio’ en clara crítica a Trump

El lunes, un emocionado senador John McCain criticó en forma ligeramente velada el liderazgo mundial del presidente Donald Trump, aprovechando una ceremonia de premiación a efecto de condenar a “las personas que prefieren encontrar chivos expiatorios, en vez de resolver problemas”, publicó el Washington Post.El senador republicano de Arizona señaló que “el nacionalismo a medias y espurio” debe considerarse “tan poco patriótico como la adopción de cualquier otro obsoleto dogma del pasado que los estadounidenses relegaron al montón de cenizas de la historia”.El excandidato presidencial republicano 2008 habló tras entregársele la Medalla a la Libertad que otorga el Centro Nacional de la Constitución, un instituto apartidista.El exvicepresidente Joe Biden, actual director del centro, fue quien le entregó el galardón.Durante sus comentarios, Biden rindió tributo a la convicción de McCain como piloto de la Marina capturado por los vietnamitas y a su labor bipartidista en el Senado. Biden concluyó con palabras profundamente personales al hablar sobre la admiración que su fallecido hijo Beau sentía por McCain, cuando Beau McCain prestó servicio militar en Irak.Beau Biden murió en 2015 de gliobastoma, el mismo cáncer cerebral que en julio se diagnosticó a McCain.Al momento de hablar sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, McCain denunció abiertamente a las fuerzas nacionalistas prevalecientes a nivel global, pero sobre todo a las del país.“Temer al mundo que nosotros hemos organizado y dirigido durante 75 años, abandonar los ideales que hemos promovido en el planeta, rechazar las obligaciones del liderazgo internacional y nuestro deber con el propósito de mantenernos como ‘la mejor esperanza de la Tierra’ a nombre de un nacionalismo a medias y espurio inventado por personas que prefieren encontrar chivos expiatorios que resolver problemas es tan poco patriótico como la adopción de cualquier otro obsoleto dogma del pasado que los estadounidenses relegaron al montón de cenizas de la historia.“Vivimos en una país hecho de ideales, no de sangre y tierra. Somos los custodios de esos ideales en nuestra patria, y sus abanderados en el extranjero. Hemos hecho mucho bien en el mundo. Ese liderazgo ha tenido su factura, pero en el inter nos hemos vuelto incomparablemente poderosos y ricos. Tenemos la obligación moral de continuar nuestra causa justa, y de no continuarla nos provocaremos algo más que vergüenza. No prosperaremos en un mundo donde estén ausentes nuestros ideales y liderazgo. No lo mereceríamos”.

