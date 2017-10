Acusan a hombre de ayudar a su novia a suicidarse

Weeping Water— Un hombre que enfrenta un cargo de asistir a un suicidio por la muerte de su novia creía que ésta tenía cáncer, pero la autopsia no encontró ningún tumor, dijeron investigadores en Estados Unidos.La policía de Nebraska acusó la semana pasada a Matthew J. Stubbendieck, de 41 años, de la muerte de Alicia Wilemon-Sullivan, de 38 años.Según las autoridades, Stubbendieck reportó que Wilemon-Sullivan se había suicidado y llevó a los agentes a donde estaba el cadáver el 5 de agosto en un área boscosa cerca de Weeping Water. Dicen que la pareja hizo los arreglos para que ella volara a Nebraska desde su casa cerca de Orlando, Florida, para suicidarse el 1 de agosto.Stubbendieck creía que su novia padecía de un cáncer avanzado en los nódulos linfáticos en el cuello, la axila y el estómago, pero el patólogo que realizó la autopsia no reportó bultos ni tumores cancerosos, de acuerdo con documentos de la corte.El acusado les dijo a las autoridades que nunca acompañó a su novia a citas médicas, de acuerdo con los documentos. Dijo que él no pensaba que ella tenía un médico regular, pero que había sido tratada en salas de emergencia.Los dos intercambiaron mensajes de texto sobre la muerte y Wilemon-Sullivan dejó a sus hijos con una amiga y dijo que se iba de vacaciones a Cayo Hueso, dicen los documentos.Los investigadores dicen que Stubbendieck acompañó a Wilemon-Sullivan al Parque estatal Platte River, pero regresaron a Weeping Water tras ver a un empleado del parque. Caminaron al bosque de un área llamada Acapulco Lake alrededor de las 2 de la tarde del 5 de agosto y él se quedó con ella durante varias horas mientras ella trataba de suicidarse, dicen los documentos.Las autoridades dicen que Stubbendieck trató de asfixiarla dos veces cuando ella dormía, pero se detuvo en ambas ocasiones porque ella parecía estar sufriendo. Ella aún podía susurrar cuando él la dejó alrededor de las 9:30 de la noche.Stubbendieck dice que regresó la tarde siguiente y halló a Wilemon-Sullivan muerta.

