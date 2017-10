Estados Unidos, el bazar de las armas

Nueva York– Imagine que el sueco no sabe de drogas más allá de lo que ha leído, que se mete al Barrio Bravo, según él muy discreto, y quiere preguntarle al del puesto de películas o al del caldo de gallina por qué venden grapa o perico, cómo lo justifican cuando él ha visto en las noticias los asesinatos, los colgados en los puentes, las cifras.El sueco en este caso es un mexicano dentro de una feria de armas en un pueblo de Long Island, donde las camionetas estacionadas afuera tienen estampas de Donald Trump y "Crooked Hillary" en la defensa.El pueblo se llama Freeport, tiene cerca de 40 mil habitantes y está a 50 kilómetros, una hora en tren o auto, del Empire State en Manhattan.Pero podría estar en Texas. No hay transeúntes, hay seis semáforos en la carretera y una prepa con cancha de futbol americano donde cabrían ocho edificios del Distrito Financiero.Este fin de semana, en Freeport, hay una feria de armas. Este mismo fin de semana hay otras 48 ferias idénticas a lo largo de Estados Unidos. Una de ellas, en Reno, Nevada, se canceló por la "reciente tragedia en Las Vegas" (el tiroteo del pasado 1 de octubre donde un hombre asesinó a 58 personas desde la ventana de su cuarto de hotel)."LAMENTAMOS mucho esta inconveniencia", señala el letrero del evento.Hay, según diferentes cálculos, entre 4 mil y 5 mil ferias de armas en Estados Unidos al año.Las ferias de armas son, en esencia, un bazar de domingo donde distintos vendedores se juntan bajo un mismo techo. En vez de artesanías, metralletas.Para poder comprar un arma en muchos estados de este país se necesita un permiso. Para obtener ese permiso uno tiene que pasar por un entrenamiento especial, como para sacar una licencia de conducir.Sin embargo, alrededor de 40 por ciento de las armas que se compran en Estados Unidos se transfieren entre particulares, anuncios clasificados, o ferias, donde no todo está regulado.En Freeport, los organizadores dicen que nadie que tenga un puesto lo puso sin permiso.El evento se lleva a cabo en el Centro Recreativo de la ciudad: un club deportivo con pista de hielo, alberca, elípticas y pesas. Los vendedores de armas pusieron sus mesas en la cancha de basquetbol.La entrada cuesta ocho dólares. Los menores de 12 entran gratis. Con el precio de admisión uno entra a un sorteo: el premio es una pistola o un rifle marca Ruger; es difícil saber exactamente cuál de todas puede ser cuando a uno le mencionan el modelo y la última pistola que recuerda a detalle es una de dardos.Al entrar, un hombre alto, calvo, de barba de candado, con una camiseta negra de manga larga y jeans es La Seguridad."No traes armas, ¿verdad?", pregunta, pero casi riéndose, intuyendo la respuesta del que quizá sea el único mexicano en el gimnasio.Hay, apenas pasando al guardián, una mesa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) donde uno puede registrarse para formar parte de uno de los grupos de presión política más poderosos en Estados Unidos.Buena parte del inmovilismo legislativo en este país respecto al control de armas viene del trabajo de la NRA, una organización que desde hace años domina el debate público sobre la Segunda Enmienda: el apéndice a la constitución que garantiza el derecho de los estadounidenses a portar armas.La NRA fue fundada en 1871 por un abogado y un ex reportero del New York Times. Durante buena parte de su historia fue una organización que giraba alrededor de la pesca y la caza.Pero en los últimos cincuenta años, la NRA ha impulsado una idea central: tener y portar un arma no es sólo una libertad estadounidense fundamental, sino un acto de ciudadanía; un derecho absoluto que no puede ser cuestionado."(La NRA) es la organización-movimiento de conservadurismo social más importante (de EU)", comentó a REFORMA Scott Melzer, sociólogo y académico de la Universidad de Albion."A muchos de los votantes que defienden el derecho a tener armas los mueve el miedo, y la NRA atiza ese miedo", cuenta Melzer, autor del libro "Gun Crusaders: The NRA's Culture War".Miedo de perder una serie de derechos y libertades individuales, de que el Gobierno controle las vidas de los ciudadanos, de perder, incluso, ciertos referentes de masculinidad, de acuerdo con Melzer."Temen poder perder sus armas del mismo modo en que temen que han estado perdiendo su país. Mucha de la retórica de la campaña de Trump giró alrededor de esta idea. Y funcionó", explicó el académico.Hay varios votantes de Donald Trump en la feria de armas de Freeport. Ahí va uno con una camiseta donde se identifica como un orgulloso miembro de la "canasta de deplorables", donde Hillary Clinton metió a buena parte de los trumpistas durante la campaña del año pasado.Cerca está otro puesto que vende fotos de Trump en la ceremonia de inauguración como Presidente en el Capitolio. Junto a ese póster también se vende uno del Titanic."El barco que no se hunde", dice un señor al admirar la foto. ¿Trump o el Titanic? El mexicano en la feria pregunta al vendedor si poner una imagen junto a la otra tiene algún significado ominoso."Pura coincidencia", dice el hombre, quien también vende galletas para perro con forma de pistola y una pistolera que puede amarrarse al brasier.Hay un puesto en especial que vende desde las gorras rojas del "Make America Great Again" hasta un póster con la cita de Trump sobre el socialismo y Venezuela que fue parte su discurso reciente en la ONU. Hay letreros contra Clinton, contra CNN; fotos de Trump con la mano izquierda sobre la biblia.El mexicano pide permiso para tomar una foto del puesto. El dueño, que después verá al mexicano pasar dos o tres veces más sin comprar nada y quien se reirá cuando lo descubra dando consejos fallidos sobre cómo colocar un rifle en el hombro, prohíbe las fotos.La mayoría de los asistentes a la feria son hombres blancos de camiseta, jeans y poco pelo, o puras canas. Pero no son los únicos: también hay niños, mujeres, afroamericanos. Hay menos diversidad demográfica, eso sí, que variantes de rifles, escopetas, pistolas, carabinas, arcabuces, cuchillos, espadas, tamaño de balas.Junto a una caja llena de chicles coloridos están las distintas opciones de cuchillo para desollar venados. Más allá un hombre vende "detectores de violación": un paquete de veinte papelitos para colocar dentro de una bebida y saber si tu cita le ha puesto algo a tu trago."Como hacía Bill Cosby", dice.Ese mismo puesto vende lentes para vista cansada, otro más allá un servicio de televisión por internet, otro un C3PO de colección, pósters de la Ruta 66 o de los primeros modelos de coche Ford; por acá un tarro de cerveza bávaro, un rifle español antiguo, una espada argentina.Otro vende una pistola que dispara ligas: para probarla ha colocado unos muñequitos a los cuales se les puede disparar sin miedo: son figuras de torso desnudo y máscara como de lucha libre mexicana.Quizá es ya la paranoia de sentirse un cuerpo extraño en esa cancha de básquet que parece una kermés: la gente pasea, platica con los demás, se reúnen en grupos, uno apunta al techo con una ametralladora.Nadie lo ve raro. Nadie tampoco habla en Freeport del fin del mundo aunque casi todas las mesas parecen ofrecer las herramientas necesarias para sobrevivir un apocalipsis inminente.Ahí están los bats de madera a los que el vendedor les ha colocado una serpentina de púas como remate en la cabeza. Se venden a 20 dólares y se anuncian como Zombie Bats. El alambre es real. Para comprar esta arma no se necesita ninguna licencia.Hay linternas, binoculares, pilas, hachas, navajas multiusos; todo lo que necesitaría lo que aquí se conoce como un "prepper": aquel que se alista para el colapso.Que convivan en la feria los puestos de Make America Great Again y los que anticipan un cataclismo podría ser, diría aquel vendedor, pura coincidencia.- La población estadounidense representa 4.4 por ciento de la población mundial, porcentaje mínimo que controla 42 por ciento de todas las armas de fuego en manos de civiles en el mundo (Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime y Small Arms Survey).- De acuerdo con una investigación del Pew Research Center, 72 por ciento de los estadounidenses han disparado un arma en su vida; 42 por ciento vive en una casa donde hay al menos un arma y 48 por ciento creció en un hogar armado (Fuente: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/22/key-takeaways-on-americans-views-of-guns-and-gun-ownership/psdt_2017-06-22-guns-00-11/).- Según Gun Violence Archive, organización que recoge información sobre los resultados de la violencia armada, ha habido 282 tiroteos (eventos donde cuatro o más personas han recibido disparos) en lo que va de 2017 en Estado Unidos (Fuente: http://www.gunviolencearchive.org/).